Trey Cunningham, l’atleta USA fa coming out: “La cosa più spaventosa che abbia mai fatto”

25enne ostacolista statunitense, vicecampione mondiale nei 110 metri ostacoli a Oregon 2022, Trey Cunningham ha fatto coming out con un’emozionante intervista rilasciata al New York Times. Cunningham ha confessato al giornalista Rory Smith che dichiarare l’omosessualità ai propri genitori, cinque anni fa, sia stata per lui “la cosa più spaventosa che abbia mai fatto“.

La città “rurale, piuttosto conservatrice e religiosa” di Winfield, in Alabama, dove è cresciuto, era il tipo di posto in cui “non volevi essere il ragazzo gay a scuola”. “Avevo certe aspettative di come sarebbe stata la mia vita, e mi ci è voluto un po’ per capire che sarebbe stata diversa da come me l’ero immaginata“.

È stato al college, che Trey ha iniziato ad “esplorare l’idea” di fare coming out“, ma la paura vinceva sempre. “Mi ci è voluto un po’ per capire che sembrava la cosa giusta da fare”. “Ciò che valeva per me valeva anche per i miei genitori. Avevano determinate aspettative per il loro bambino, per come sarebbe stata la sua vita, e va bene. Ho concesso loro un periodo di grazia di cinque anni. Ho dovuto prendermi il mio tempo. Giusto che anche loro se lo potessero prendere“.

Nonostante le difficoltà nel rivelare la propria sessualità, Trey Cunningham è un 24 volte campione statale e tre volte detentore del record mondiale di atletica leggera U20. Ha vinto i campionati outdoor della National Collegiate Athletics Association sui 60 e 110 metri. È stato anche nominato atleta dilettante dell’anno dalla Alabama Sports Writers Association, fino all’argento mondiale del 2022.

A detta di Trey, la comunità di atletica leggera è incredibilmente solidale. “L’unica cosa che conta è se stai correndo veloce oppure no. Ci sono molte persone che si trovano in questo strano spazio. Non sono dichiaratamente queer. Ma in un certo senso è comprensibile”.

Nonostante l’accettazione incondizionata della sua sessualità da parte dei suoi amici, la sua omosessualità potrebbe essere un problema se dovesse viaggiare in luoghi dove l’omosessualità è illegale. Prima di volare in un Paese come il Qatar per gareggiare, Trey si sente in dovere di consultare il suo management.

Cunningham è convinto che la pressione subita nel voler mantenere privata la propria omosessualità abbia inibito la sua capacità di correre. Ora si è finalmente tolto un enorme peso dalle spalle. Nonostante abbia mancato la qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi (qui tutti gli atleti dichiaratamente queer ad oggi qualificati), dopo aver terminato al nono posto nei 110 metri a ostacoli in una prova statunitense di giugno, Cunningham è ancora oggi all’11° posto nella classifica mondiale.

Durante gli studi universitari Trey conseguito un master in gestione dello sport, con una tesi incentrata sulla psicologia dello sport.

