Trump cancella la protezione alle discriminazioni nel settore sanitario per le persone trans

Nel giorno del quarto anniversario della strage del Pulse, l’amministrazione Trump ha annunciato di voler abrogare le protezioni alle discriminazioni per le persone transgender contenute nell’Affordable Care Act, comunemente noto come Obamacare.

Il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti ha messo a punto una norma che cancella la protezione dalla discriminazione basata sull’identità di genere da parte di medici, ospedali e compagnie di assicurazione sanitaria. Questo è l’ennesimo sforzo portato avanti dall’amministrazione Trump per limitare la definizione di genere a quella del sesso biologico, e quindi cancellare molteplici protezioni per le persone trans messe in atto sotto l’amministrazione Obama.

Il comunicato stampa pubblicato ieri dal Dipartimento della Salute, evidenzia come il dipartimento “tornerà all’interpretazione del governo della discriminazione sessuale in base al semplice significato della parola sesso”, inteso “come maschio o femmina e determinato dalla biologia“.

La direttrice esecutiva di OutRight Action International, Jessica Stern, ha commentato: “Questa è una mossa assolutamente spregevole da parte dell’amministrazione Trump. Cancellare la protezione dalle discriminazioni nel settore sanitario per le persone trans durante il mese dell’orgoglio, quando i riflettori puntano sull’uguaglianza per le persone LGBTIQ, non può essere una coincidenza. È un attacco diretto ai diritti fondamentali delle persone trans, segna un passo indietro per la giustizia di genere e si pone in netto contrasto con gli standard internazionali sui diritti umani. Paesi diversi come il Pakistan, l’Uruguay e il Portogallo hanno fatto passi da gigante nel riconoscere le identità trans e codificare le protezioni contro le discriminazioni legali negli ultimi anni. OutRight condanna inequivocabilmente questa mossa insensibile. I diritti di trans sono diritti umani. Non ci può essere alcun dibattito al riguardo. “