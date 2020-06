Ucraina, attivisti LGBT issano bandiera arcobaleno sulla Statua della Madre Patria di Kiev – il video

Un vero e proprio colpo da maestro. L’Ucraina è tutt’altro che friendly nei confronti degli omosessuali, con il Pride di Kiev puntualmente al centro di scontri tra manifestanti ed estremisti di destra. Quest’anno la parata è stata cancellata causa Covid-19, ma gli organizzatori hanno trovato una fantastica alternativa per celebrare l’evento.

Grazie ad un drone hanno fatto volare una bandiera arcobaleno di 6 metri per 4, issandola sulla Statua della Madre Patria di Kiev, ovvero uno dei monumenti più celebri della città. Alto 102 metri, la sola statua della Madre Patria arriva ai 62 metri, superando persino la Statua della Libertà di New York. La “Madre Patria” tiene al braccio destro una spada lunga 16 metri e pesante 9 tonnellate, e al braccio sinistro uno scudo che misura 13 per 8 metri, con lo stemma dell’Unione Sovietica. La punta della spada fu in seguito tagliata per evitare che il monumento superasse in altezza il monastero ortodosso di Pečerska Lavra. La bandiera è stata posizionata in modo tale da sembrare che la scultura la mostrasse alla città intera.

Il filmato è stato travolto dall’omofobia, con centinaia di indignati commenti da parte di utenti ucraini. Chi ha parlato di “vandalismo peccaminoso e vergognoso”, chi di “degrado”. C’è chi ha gridato all’arresto immediato nei confronti dei responsabili. La Dronarium Ucraina, società di droni che si è occupata del tutto, ha rivendicato l’azione, a suo dire perfettamente legale: “I voli con i droni sono stati effettuati in base alla legislazione vigente e secondo le norme del servizio statale. Siamo contrari alla manifestazione di aggressione contro la comunità LGBT, che riteniamo medievale”.