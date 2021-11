G Flip celebra il sesso queer: ecco il video musicale di ‘Scream’

2 minuti di lettura

G Flip è tra gli artisti più in voga negli ultimi mesi in Australia. Natə a Melbourne, ha iniziato come batterista per poi trasformarsi in solista e scalare le vette delle classifiche. G Flip ha fatto coming out come non-binariə lo scorso giugno, asserendo che «sono ancora la stessa persona, non-binario è solo il modo migliore per spiegare chi sono».

Il 2021 è stato un anno proficuo per lə cantante. Da Waiting Game con Renforshort e Not Even In Vegas con Thomas Headon fino a Queen con Mxmtoon, My Mind che compare nell’album di debutto dei Baker Boy Gela e Happy Hangover in collaborazione con Hope D. La sua carriera è lanciata verso il successo, con una certa punta di orgoglio LGBTQ+. È infatti appena uscita la nuova canzone di G Flip, Scream, già definita da tutti «la canzone più eccitante di sempre». Letteralmente, perché si tratta di una celebrazione aperta e senza filtri al sesso queer.

«Crescendo e vedendo solo l’intimità con scene di sesso eterosessuali, mi sono chiestə cosa non andava in me, perché non riuscivo mai a connettermi con quella singola idea di come il sesso era presentato. Guardando indietro la mia vita, so che se avessi visto storie di sesso queer nei media avrei evitato così tanta confusione e odio di me stessə»

E infatti la canzone, realizzata in collaborazione con UPSAHL, è accattivante, allegra e sensuale come ci si aspetterebbe. Così come non poteva essere accompagnata da un video musicale altrettanto nelle sue corde. L’obiettivo di G Flip è quello di aprire il discorso attorno alla sessualità e il sesso queer, in modo che non vi siano più tabù ad aleggiarvi intorno.

«Rappresentare gli agenti sessuali queer è essenziale per comprendere le connessioni al di fuori del binario eteronormativo, non solo per la nostra comunità LGBTQ+, ma per la società nel suo complesso.»

«La mia musica e i miei visual sono una rappresentazione di ciò che avrei voluto avere quando ero una ragazzina molto confusa che lottava con il genere e l’identità sessuale. La base del progetto G Flip è l’essere in grado di essere ciò per qualcun’altro» ha continuato, consapevole che il sesso è ancora un argomento lasciato in disparte per molti versi anche all’interno della stessa comunità. Lə cantante non è di certo la prima, né la più famosa, a veicolare questi temi. Ma l’essenza così esplicita che caratterizza il nuovo singolo Scream non si vede tutti i giorni. È arrivato il momento di sradicare certi tabù dalla società, e un passo avanti nel farlo è iniziare a parlarne. O a cantarne. L’importante è che non venga nascosto come qualcosa di cui vergognarsi.