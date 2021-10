Uomo gay, trans e padre: “Il coming out è libertà”

< 1 minuto di lettura

Aavvocato trans, omosessuale, educatore e papà, Kayden Coleman ha parlato del proprio percorso nel corso del Coming Out Day dalle pagine di PinkNews. Il coming out, ha spiegato Kayden, gli ha aperto “così tante porte”. “Sentivo come se potessi fare qualsiasi cosa, essere qualsiasi cosa. Il mio motto è: ‘Non sono uscito dall’armadio solo per entrare in un altro”.

Kayden vive in Texas ed è diventato un personaggio pubblico transgender FtoM di spicco dopo che la storia della sua gravidanza inaspettata è diventata virale, nel 2015. Coleman non si era infatti reso conto di aspettare un bambino fino a quando non è arrivato ai 5 mesi di gravidanza. È nata Azealia, sua primogenita, con Kayden che ha successivamente utilizzato le piattaforme social per parlare apertamente della sua vita di uomo uomo nero, gay e trans nell’America di Donald Trump.

Oggi Kayden è padre di due splendidi bimbi, dopo aver dato alla luce anche Jurnee, che ama più della sua stessa vita. “Vederli interagire tra loro e il modo in cui i loro volti si illuminano quando si vedono mi rende sempre più felice”, ha confessato l’uomo, che ha consigliato a tutti di trovare il coraggio per uscire allo scoperto, abbandonando chiunque ostacoli quel percorso: “Se qualcuno esce dalla tua vita dopo il tuo coming iut, lascialo fare. Le persone che dovrebbero essere nella tua vita, rimarranno. Non lasciare mai che la paura ti trattenga dalla tua felicità.”