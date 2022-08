Vaiolo delle scimmie, l’Italia avvia vaccinazione: ecco categorie a rischio e regioni

3 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ministero della Salute (@ministerosalute)

Quello che devi sapere sul vaiolo delle scimmie – Parla l’infettivologo VIDEO >

Il Ministero della Salute ha avviato la vaccinazione per contrastare l’epidemia del vaiolo delle scimmie (o Monkeypox, MPX). L’annuncio poche ore fa con le due circolari emanate: una avente oggetto le indicazioni ad interim sulla strategia vaccinale, una riguardante il piano di distribuzione della prima tranche del vaccino antivaiolo Jynneos.

Al momento – si legge sulla circolare – la modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l’efficacia delle misure non farmacologiche fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa. Tenuto conto dell’attuale scenario epidemico e della limitata disponibilità di dosi, le prime categorie alto rischio a cui verrà offerta inizialmente la vaccinazione, come profilassi pre-esposizione, sono:

CATEGORIE VACCINAZIONE VAIOLO DELLE SCIMMIE

– personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus

– persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM), che rientrano nei seguenti criteri di rischio:

> storia recente (ultimi 3 mesi) con più partner sessuali;

> e/o partecipazione a eventi di sesso di gruppo;

> e/o partecipazione a incontri sessuali in locali/club/cruising/saune;

> e/o recente infezione sessualmente trasmessa (almeno un episodio nell’ultimo anno);

> e/o abitudine alla pratica di associare gli atti sessuali al consumo di droghe chimiche (Chemsex).

ATTENZIONE: se ti consideri in una di queste categorie, puoi chiamare il numero della sanità della tua regione e informarti per accedere alla vaccinazione (< fortemente consigliato). Ricorda che hai diritto alla massima privacy e all’anonimato. Puoi chiamare senza dichiarare il tuo nome e cognome per ricevere informazioni a riguardo.

Si ritiene importante – si legge sulla circolare del Ministero – il coinvolgimento delle associazioni LGBTQIA+ e quelle per la lotta all’HIV, in particolare per favorire una corretta informazione sulla campagna vaccinale.

CARATTERISTICHE DEL VACCINO JYNNEOS PER IL VAIOLO DELLE SCIMMIE

JYNNEOS (MVA-BN) è un vaccino indicato per la prevenzione del vaiolo e del vaiolo delle scimmie nei soggetti a partire dai 18 anni di età, ad alto rischio di infezione. Il vaccino è disponibile in fiale monodose da 0,5 ml.

Vaccinazione primaria (soggetti non vaccinati in precedenza contro il virus del vaiolo o con MVA-BN): due dosi (0.5 mL) a distanza di almeno quattro settimane (28 giorni) l’una dall’altra.

Vaccinazione di richiamo: una sola dose (0.5 mL) a chiunque abbia ricevuto in passato almeno una dose di vaccino antivaiolo o di MVA-BN o che abbia concluso il ciclo vaccinale di due dosi di MVA-BN da oltre due anni.

REGIONI IN CUI SI AVVIERA’ PRIMA VACCINAZIONE VAIOLO DELLE SCIMMIE

L’Unione Europea sta comprando dosi per i paesi membri. Purtroppo nell’immediato le dosi disponibili sono limitate. All’Italia, secondo il piano di ripartizione stabilito, toccheranno 5.200 dosi entro la prima metà di Agosto.

A seguito dell’arrivo della prima tranche di donazione del vaccino antivaiolo Jynneos, da parte della Commissione Europea, si rende necessario un piano di distribuzione delle dosi disponibili.

In questa prima fase, sentite le Regioni/PA, si è stabilito di suddividere le dosi di vaccino attualmente disponibili tra le Regioni con il più altro numero di casi segnalati ad oggi e ripartite come segue:

Lombardia: 2000 dosi

Lazio: 1200 dosi

Emilia-Romagna: 600 dosi

Veneto: 400 dosi

Attenzione, qualunque sia la tua regione, se ti ritieni facente parte di una delle categorie a rischio, puoi contattare il numero sanitario della tua regione per ricevere informazioni.

In attesa della successiva tranche di donazione (attualmente prevista per la seconda metà del corrente mese di agosto) sarà messa da subito a disposizione, per le regioni e PA che ne facciano richiesta, una quota di dosi (multipli di 20 fino a 60 dosi). Una quota di vaccino resterà stoccata presso il Ministero della Salute, per eventuali emergenze.

Entro fine Agosto le dosi italiane saranno 12.000. A seguire il piano di vaccinazione sarà ampliato.

Photo by Diana Polekhina on Unsplash

© Riproduzione Riservata