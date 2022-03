Italia, il Vaticano vuole licenziare i prof a causa del loro orientamento sessuale

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Un documento della Congregazione per l’Educazione Cattolica, organo del Vaticano preposto alla promozione e all’ordinamento dell’educazione nelle scuole e università cattoliche, ha fissato l’orientamento sessuale e altri aspetti della vita privata tra i requisiti di idoneità per le/gli insegnanti. La/il prof che “non si attenga alle condizioni della scuola cattolica e della sua appartenenza alla comunità ecclesiale” può essere sanzionato e persino licenziato. Motivo: “il servizio dell’insegnante è munus (un dono, un obbligo) e ufficio ecclesiale”. Alle/agli insegnanti che operino in scuole e università cattoliche è richiesto di distinguersi “per retta dottrina e per probità di vita”.

Il potenziale carismatico con cui venga vissuta l’identità cattolica “non giustifica un’interpretazione riduttiva della cattolicità che escluda esplicitamente o di fatto principi, dimensioni ed esigenze essenziali della fede cattolica», spiega il vademecum, perché essere cattolici non va attribuito “solo ad alcuni ambiti o ad alcune persone, come ai momenti liturgici, spirituali, sociali oppure alla funzione del cappellano scolastico, degli insegnanti di religione o del direttore della scuola. Ciò contraddirebbe la responsabilità della comunità scolastica nel suo insieme e di ogni suo membro».

Il documento è firmato dal prefetto della stessa congregazione, Cardinale Giuseppe Versaldi. Tra i 97 articoli divisi in tre capitoli, nel secondo – dedicato al personale – all’articolo 45 si legge:

“con la loro capacità e arte didattico-pedagogica nonché con la testimonianza di vita sono coloro che garantiscono alla scuola la realizzazione del suo progetto educativo”

Nel successivo articolo 46 si legge:

“è necessario che la scuola stessa, seguendo la dottrina della Chiesa, interpreti e stabilisca i parametri necessari per l’assunzione degli insegnanti” e “qualora la persona assunta non si attenga alle condizioni della scuola (…) può essere disposta anche la dimissione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso”.

Nell’articolo 47 si parla di personale appartenente ad altre confessioni o non credenti: secondo il documento della Congregazione queste persone “dal momento dell’assunzione hanno l’obbligo di riconoscere e rispettare il carattere cattolico della scuola” perché “la prevalente presenza di un gruppo di docenti cattolici piò assicurare una proficua attuazione del progetto educativo corrispondente all’identità cattolica delle scuole”.

È necessario osservare la dottrina della Chiesa Cattolica di Roma non solo nell’insegnamento, ma anche nella vita privata. Nell’articolo 77 si va a fondo in modo inequivocabile. “Si prende atto che in tanti Paesi – si legge sul documento – la legge civile esclude una discriminazione a causa della religione, dell’orientamento sessuale nonché di altri aspetti della vita privata” ma “nello stesso tempo, viene riconosciuta alle istituzioni educative la possibilità di munirsi di un profilo di valori e di un codice di comportamenti da rispettare”. Cosicché, qualora “tali valori e comportamenti non fossero rispettati dai soggetti interessati” – come per esempio, dunque, l’orientamento sessuale – ” essi possono essere sanzionati come espressione di una mancanza di onestà professionale nel non adempimento delle clausole definite negli appositi contratti e nelle linee guida istituzionali”.

In Italia dal 2000 le scuole e le università cattoliche sono paritarie e ricevono finanziamenti pubblici. (gf)

Fonti: Ansa, Corriere della Sera, La Stampa, Vatican News

© Riproduzione Riservata