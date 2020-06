Versace lancia Capsule Collection a sostegno della comunità LGBTQ+: parte del ricavato andrà ad Arcigay

Dopo Victoria Beckham, che ha messo in vendita una t-shirt ad hoc, in occasione del mese del Pride anche Versace ha lanciato una Capsule Collection a sostegno della comunità LGBTQ+. Una limited edition che spazia tra capi d’abbigliamento per l’estate e abbigliamento sportivo, tra canotte, crop top, costumi interi, ciabatte e una linea di intimo. Sia per uomini che per donne. Versace ha collaborato con due associazioni che beneficeranno di parte del ricavato delle vendite, entrambe impegnate senza sosta nella lotta per creare un mondo più inclusivo e tollerante. Una di queste due associazioni è Arcigay, che dal 1985 lotta contro ogni forma di violenza, discriminazione e violazione dei diritti umani e civili delle persone LGBTQ+.

Negli Stati Uniti, invece, per celebrare il primo anniversario della nomina di Donatella Versace come Ambasciatrice di Stonewall, parte delle vendite della collezione sarà devoluta a Pride Live. Versace ha già collaborato con Pride Live lo scorso anno e il denaro raccolto ha contribuito a supportare le attività a favore di coloro che sono stati maggiormente colpiti dal Covid-19. Quest’anno, una parte dei proventi della vendita della collezione sosterrà l’associazione negli interventi futuri rivolti ai suoi attuali beneficiari (Trans LifeLine, Trans [email protected] Coalition, Brave Space Alliance e The Ally Coalition) e contribuirà a rinnovare la piattaforma per le donazioni, affinché l’organizzazione possa ricevere un miglior supporto finanziario.

La collezione è disponibile in tutto il mondo e online sul sito ufficiale Versace.