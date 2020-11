Victoria Volkova prima donna trans sulla copertina di “Playboy Messico”

27enne modella e influencer, Victoria Volkova è ufficialmente diventata la prima donna trans a finire sulla copertina di Playboy Mexico.

Volkova è una youtuber di style e beauty molto popolare popolare in Messico. Nata nello stato di Querétaro, è presto diventata una delle principali sostenitrici dei diritti trans e della comunità LGBTQ + nel suo paese d’origine. “Playboy Mexico, in linea con la sua casa madre negli Stati Uniti, è sempre stato a favore di tutte le lotte sociali“, ha sottolineato la rivista in una nota. “Vi invitiamo a sfogliare questo numero che diventerà senza dubbio uno dei vostri preferiti“.

Volkova ha così celebrato il traguardo raggiunto su Instagram: “questa copertina celebra i diversi modi di essere una donna, i diversi modi di essere bella, i diversi modi di esplorare la propria sensualità e di godersi il proprio processo di crescita”. Victoria si è augurata che questa copertina possa rendere le persone più curiose. “Più curiose di conoscersi, più curiose di sapere cosa vuol dire essere una persona trans. Più curiose di sapere come vivono le persone trans in questo Paese e nel mondo e cosa dobbiamo passare per vivere una vita dignitosa, per essere rispettate, per guadagnarci da vivere, per guadagnarci il rispetto degli altri, per essere ascoltate, con dignità, per trovare un lavoro, sopravvivere alla scuola, sopravvivere in questa società che non si rivolge a noi o ai nostri problemi. Per molti anni ho odiato il mio corpo, ho odiato essere una donna trans“, ha concluso Victoria, che solo con il passare del tempo ha imparato ad amare sè stessa per quello che è, iniziando finalmente a vedere tutto ciò che in lei è “bello e prezioso“.

Volkova si unisce alle altre cinque donne trans, ovvero Roberta Close, Caroline Cossey, Ines Rau, Giuliana Farfalla e Geena Rocero, apparse fino ad oggi nelle varie edizioni di Playboy. Roberta Close fu la prima a riuscirci, conquistando la copertina di Playboy Brazil negli anni ’80. Successivamente toccò alla Cossey, nell’edizione americana del 1991. Farfalla è apparsa su Playboy Germania nel 2018 e nel 2019, mentre Rocero e Rau sono state le prime ‘conigliette’ trans asiatiche.