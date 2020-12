Quali sono i dieci video musicali migliori del 2020? Incredibilmente, in un anno così assurdo e parecchio sfortunato per chi fa musica, hanno preso forma produzioni musicali interessanti come non se ne vedevano da tempo.

Ma non vogliamo svelarvi troppo. Scopritele in questa classifica, dalla posizione n°10 fino alla n°1.

I migliori VIDEO del 2020 – la nostra Top Ten