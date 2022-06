Vilnius, migliaia in strada per il Baltic Pride 2022 della Lituania tra ponti e mongolfiere rainbow

3 min. di lettura

Nel weekend Vilnius, capitale lituana, ha celebrato il quinto Baltic Pride. Cinque giorni di festa con l’intera città che si è pittata d’arcobaleno, tra fontane, ponti, strisce pedonali, semafori raffiguranti tutti i tipi di coppie, nonché attività culturali, conferenze e chi più ne ha più ne metta.

Oltre 10.000 persone hanno sfilato in strada, a tre anni dall’ultimo Pride cittadino e a 12 dalla prima storica marcia, che vide la partecipazione di appena 200 persone.

Tra coloro che hanno partecipato all’evento, spiccavano diplomatici lituani e stranieri, oltre a Remigijus Šimašius, sindaco di Vilnius, Marianne Borgen, sindaca di Oslo, Colin Ratushniak, sindaco di La Ronge (Canada), Ann Linde, ministro degli Affari esteri della Svezia, Cecilia Brinck, presidente del consiglio comunale di Stoccolma, Jessica Stern, inviata speciale degli Stati Uniti, Judy e Dennis Shepard, genitori del defunto Matthew Shepard.

“Sono orgoglioso di quello che oggi abbiamo ottenuto con l’aiuto del comune di Vilnius. Il sostegno della città è determinante per creare uno spazio sicuro e responsabilizzante per la comunità LGBT+ locale. Non solo in questo meraviglioso Pride Day ma anche ogni giorno. Sono lieto che così tante persone, organizzazioni e aziende diverse abbiano partecipato alla Marcia per l’uguaglianza e la pace e che il Baltic Pride stia diventando un festival tradizionale per Vilnius“, ha affermato Vladimir Simonko, direttore esecutivo dell’organizzazione nazionale per i diritti LGBT+ Lithuanian Gay League. “Sono sicuro che il Baltic Pride continuerà a crescere e saremo in grado di sfruttare questo slancio per incoraggiare la protezione dei diritti umani LGBT+ e dell’inclusività”.

Secondo Šimašius, sindaco di Vilnius, la città ha subito una profonda trasformazione, migliorando costantemente e sollecitando i suoi residenti nonché visitatori a essere più tolleranti e rispettosi di tutte le comunità. “Vilnius promuove la libertà di tutti nell’essere quello che sono. La città e i suoi abitanti hanno sviluppato un forte senso di tolleranza e rispetto reciproco“, ha rimarcato il primo cittadino. “Questo festival e i colori dell’arcobaleno che adornano le sue strade oggi simboleggiano sia il sostegno della città alle diverse comunità che la perseveranza nella lotta per la parità di diritti“.

Vilnius si è trasformata, in prospettiva Baltic Pride. Un passaggio pedonale nel centro storico è stato dipinto con i colori dell’arcobaleno, mentre una delle sue strade è stata ribattezzata Tolerance Street. Allo stesso tempo, le fontane e i ponti della città sono stati illuminati da luci arcobaleno, mentre i semafori hanno lampeggiato raffigurando coppie diverse, e dello stesso sesso. E non è tutto, perché cinque mongolfiere hanno sorvolato lo skyline della città trasportando bandiere LGBT+.

La Lituania, lo ricordiamo, è uno degli ultimi 6 Paesi appartenenti all’Unione Europea a non avere alcuna legge sulle unioni civili o sulle coppie di fatto assieme a Polonia, Bulgaria, Lettonia, Romania e Slovacchia.

