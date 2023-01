0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Su TikTok emergono sempre più numerosi giovani talenti e creativi che diffondono tutorial e video informativi rendendo la piattaforma uno spazio dove trarre ispirazione e spunto per la propria quotidianità, e non soltanto un’applicazione dove perdersi via nel flusso infinito di video di poca o nessuna utilità.

Tra questi content creator, tra cui molti giovani appartenenti alla Gen Z che hanno capito appieno le potenzialità di questo social dove mettere in risalto le proprie capacità, c’è Vincenzo Bovino, conosciuto su TikTok e Instagram come Vincenzo Boviski.

Scopriamo qui di seguito un po’ di più su di lui e spieghiamo il segreto del suo successo che, ad oggi, ha creato intorno a Vincenzo una folta community, che su TikTok è composta da circa 193 mila follower.

Chi è Vincenzo Boviski e perché è un talento Web emergente

Vincenzo è un ragazzo pugliese originario di Corato che su TikTok realizza video su base quasi giornaliera dove dà originali consigli in ambito fashion, stylist e design, con una buona dose di umorismo e di racconto personale, tra i segreti della sua viralità e dell’apprezzamento da parte di più o meno giovani.

Sono, in particolare, i video dove propone degli outfit particolari, come ad esempio capi alternativi per vestirsi bene d’inverno o vestiti in stile anni 2000, quelli che hanno una maggiore successo. Vi invitiamo a vedere, ad esempio, il video “5 alternative di vestiti molto costosi” dove Vincenzo Boviski, a partire da articoli di lusso con prezzi esorbitanti, trova alternative a prezzi cheap, abbastanza accessibili.

Un altro video che merita di essere salvato è quello in cui Vincenzo aiuta la sua fanbase a capire le taglie americane che, senza un po’ di conoscenza in ambito moda, sono spesso difficili da convertire nelle taglie di vestiti che maggiormente conosciamo.

Anche su Instagram Vincenzo ha un discreto seguito: su questa piattaforma, in particolare nelle stories, il content creator fa spesso un gioco nel quale invita i suoi follower a scrivere un’occasione o un capo particolare, dopodiché lui compone e pubblica l’outfit, adatto a determinati stili ed occasioni.

Curiosità su Vincenzo Boviski

Vincenzo ha iniziato a pubblicare i suoi video nel 2019 ma, come afferma in un’intervista a Coratolive.it, la sua vena creativa è arrivata durante il lockdown.

Con costanza e impegno Vincenzo ha realizzato video brevi e di qualità che, in poco tempo, gli hanno portato numeri importanti.

Seppur al momento la sua priorità più importante sia l’università, il Web e la comunicazione sono la sua passione, un hobby a fianco di altri sogni in grande come quello di lavorare un giorno all’interno di un team creativo, chiaramente in ambito moda.

Vincenzo Boviski non si ritiene un influencer ed è un termine che, in realtà, a lui non piace molto. Nell’intervista a Coratolive.it afferma: “Mi sento un ragazzo di paese che fa ciò che gli piace, un creativo sostanzialmente”.

Auguriamo a Vincenzo di realizzare i suoi obiettivi e invitiamo il nostro pubblico a dare un occhio ai suoi contenuti, decisamente utili per portarsi a casa qualche consiglio non sempre così facile da carpire sul Web.

Dove seguire Vincenzo Boviski

