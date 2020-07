Walter Mercado, su Netflix il doc che celebra il Liberace dell’astrologia

Estremamente legato alla propria privacy, Mercado non ha mai fatto coming out, ma è chiaro come la sua semplice presenza, il suo personaggio, parlasse da sè. “A Puerto Rico ciò che si sa non si deve dichiarare”, recita un vecchio detto del Paese, ma Walter ha comunque dovuto resistere all’immancabile omofobia. Sketch televisivi chiaramente denigratori hanno accompagnato il suo travolgente successo, con il fidato assistente al suo fianco per decenni (“Ma non ci siamo mai sfiorati neanche con un dito!“), insieme alle adorate nipoti. Una famiglia che ha accudito Walter fino all’ultimo dei suoi giorni, arrivato meno di un anno fa a pochi mesi da quella mostra celebrativa con cui Miami, lo scorso anno, ha voluto festeggiare i suoi 50 anni di show business. Non aveva paura di morire, Mercado, perché certo di reincarnarsi, prima o poi, ma soprattutto perché perennemente felice di esistere, di esserci, di far del bene per gli altri.

Il documentario Netflix diretto da Cristina Costantini e Kareem Tabsch pennella i lineamenti di un mito gentile del tubo catodico riuscito ad esplodere persino sul web, con centinaia di gif ideate da quei millennials che non l’hanno mai visto in tv, attraverso incredibili filmati d’epoca e le più recenti immagini di Walter, rimasto a stretto contatto con le telecamere fino a pochi mesi dalla morte. Un Liberace dell’astrologia venerato persino da Lin-Manuel Miranda, 40enne portoricano autore di Hamilton nonché vincitore di 3 Tony Awards, 2 Grammy e un Pulitzer, cresciuto proprio con gli show di Walter, da vedere in rispettoso silenzio insieme alla nonna, e un anno fa in lacrime, al suo cospetto, intimidito da cotanta grandezza.