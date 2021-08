“What If… ?” della Marvel, l’agente SHIELD Phil Coulson è queer?

2 minuti di lettura

Tra le novità estive di Disney Plus spicca “Marvel What If…?“, splendida serie animata che reinventa l’universo Marvel a noi conosciuto, creando un multiverso di infinite possibilità. Da Peggy Carter che diventa un super soldato al posto di Captain America a T’Challa (aka Black Panther) che indossa i panni di Star-Lord. Nella terza puntata andata in onda nel fine settimana, Nick Fury e l’agente Phil Coulson devono capire chi sta ammazzando, uno dopo l’altro, gli annunciati Avengers.

Tra le vittime troviamo anche il biondo e aitante Thor, che l’agente Shield descrive come “splendido”, con dei “capelli davvero fantastici”. Persino dinanzi al cadavere del Dio del Tuono, Coulson si lascia andare, sottolineando come “anche mentre è in putrefazione, odora di lavanda”. E non è tutto. Quando Phil deve rivelare la propria password SHIELD, l’agente spiazza: “Hashtag-Steve-Steve-I-Heart-Steve-0-7-0-4”, in riferimento allo Steve Rogers di Chris Evans. Sui social sono esplosi i rumor e i meme di un Phil Coulson finalmente liberamente queer.

Sebbene l’episodio si svolga in un universo alternativo, i fan hanno già incoronato l’agente SHIELD come parte della comunità LGBTQ+.