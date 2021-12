With Love, primo trailer della serie romantica Prime Video con coppie LGBTQ+ al suo interno

2 minuti di lettura

With Love è una serie romantic comedy che debutterà su Amazon Prime Video il 17 dicembre, con il primo trailer finalmente diffuso. 5 episodi dalla durata di un’ora ciascuno, scritti e ideati da Gloria Calderón Kellett, già creatrice di Latinx e One Day at a Time, con l’amore nelle sue molteplici forme e sui problemi che siamo costretti ad attraversare per trovarlo al centro della trama.

La storia narra le vicende dei fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla ricerca dell’amore e di uno scopo nella vita. I cinque episodi, che si svolgono ognuno durante una diversa festività dell’anno (24 dicembre, 31 dicembre, 14 febbraio, 4 luglio e Dia de los Muertos), seguono Lily, Jorge e la famiglia Diaz nel corso di 12 mesi tra gli alti e i bassi della vita nei giorni più importanti dell’anno.

La serie vede protagonisti Emeraude Toubia nei panni di Lily Diaz, Mark Indelicato nel ruolo di Jorge Diaz Jr., Rome Flynn nei panni di Santiago Zayas, Desmond Chiam nel ruolo di Nick Zhao, Vincent Rodriguez nei panni di Henry, Isis King nel ruolo di Sol Perez, Todd Grinnell nei panni di Dr. Miles Murphy, Constance Marie nel ruolo di Beatriz Diaz e Benito Martinez nei panni di Jorge Diaz Sr.

Mark Indelicato, che è dichiaratamente gay anche nella vita di tutti i giorni, troverà l’amore di un altro uomo dopo anni di appuntamenti finiti male. Negli abiti del compagno Henry troviamo Vincent Rodriguez III di Crazy Ex-Girlfriend. Il primo episodio della serie vedrà Jorge presentare la propria famiglia al suo ragazzo la vigilia di Natale. Tra i tanti volti della serie troviamo anche Isis King negli abiti di Sol Perez, cugino di Lily e Jorge che interpreterà un personaggio non binario “che si sta finalmente aprendo all’amore con un dottore con cui lavora”. Dottore interpretato da Todd Grinnell. Tutti e 5 gli episodi saranno on line su Aamzon Prime Video il 17 dicembre prossimo.