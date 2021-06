Amazon Prime Video, film e serie tv LGBT per il Pride Month 2021

Per celebrare il Pride Month nel migliore dei modi, Amazon Prime Video ha preparato una selezione di film e serie a tema LGBTQ+, a partire dalla nuova serie Amazon Original brasiliana September Mornings – Manhãs de setembro, disponibile da ieri, 25 giugno, in lingua originale con sottotitoli. Un’intensa storia che ha per protagonista una donna trans che si ritrova ad affrontare il suo passato proprio quando sembra aver trovato il proprio spazio nel mondo.

Ma sono tante altre le proposte in cartellone come Ferro, candidato come Miglior Film ai Diversity Media Awards 2021, Maschile Singolare, Brokeback Mountain, Uncle Frank, La diseducazione di Cameron Post, Stonewall, Transamerica e molti altri, per raccontare il mondo in tutti i suoi colori e nelle sue mille sfumature.

A seguire 15 consigli.

Gli imperdibili film LGBT AMAZON PRIME VIDEO per il Pride Month 2021