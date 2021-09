X Factor 2021: chi è Jathson, lə primə concorrente non-binary ai provini del talent show

2 minuti di lettura

Nelle scorse ore è stata presentata la nuova edizione italiana di X Factor, il talent show di Sky Uno giunto alla sua quindicesimo edizione. Una stagione che si promette rivoluzionaria. Non solo per l’addio di Alessandro Cattelan (pronto a condurre Eurovision Song Contest), e per il debutto come presentatore di Ludovico Tersigni, ma soprattutto per l’abbattimento delle categorie per i concorrenti. I quattro team, rispettivamente guidati da Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, non saranno quindi più suddivisi tra uomini e donne, tra over e gruppi.

Si inizia Giovedì 16 settembre 2021, quando la prima puntata di X Factor – in contemporanea su Sky Uno e in chiaro su TV8 – vedrà tra lз concorrentз anche un*artista non-binary. Il suo nome d’arte è Jathson, ha 20 anni ed è per metà kenianə, per metà italianə. Queste le poche informazioni disponibili sul suo profilo Spotify, attualmente privo di brani e senza ascolti. Stando all’anteprima dell’appuntamento con X Factor mostrata alla stampa, Jathson avrebbe ottenuto quattro sì dalla giuria nella prima fase dei casting. Qualche dettaglio in più spunta dall’account Instagram, in cui segnala i pronomi che ha scelto di adottare, ovvero il they/he, quello neutro e/o quello declinato al maschile.

“Fuck a gender bruh-, ma al prossimo “lei” I’m gonna strangolare qualcuno“, scrive Jathson nella didascalia in una delle ultime foto condivise su Instagram, lasciando trapelare una certa combattiva attenzione alle tematiche legate allo spettro delle identità di genere. Scatti urbani, scorci berlinesi, selfie che mettono in risalto i capelli ricci platinati e l’ombra di una peluria naturale lasciata crescere sotto il naso. “Big boy stache club”, il copy in un post pubblicato a fine giugno scorso. Insomma, una bomba non binaria che ci fa esultare alla sola idea.

Artista poliedricə, che alterna la musica da protagonista alla carriera da modellə, al ballo e alla recitazione: Jathson ha infatti preso parte al videoclip del singolo Boca di Gaia Gozzi (finalista di X Factor nel 2016) e Sean Paul, ma è apparsə anche in We Are Who We Are, la miniserie queer diretta da Luca Guadagnino e in onda sempre su Sky. Per chi avesse curiosità sulla voce di Jathson, su Instagram è stato pubblicato a giugno un video in cui canta una cover di Take me to Church di Hozier. Lə cantante riuscirà ad ottenere un posto nel cast della trasmissione, di fatto introducendo il tema dello spettro delle identità non binarie in un programma così popolare come X Factor? Appuntamento a giovedì per apprezzare il talento di Jathson, come di tuttз lз altrз concorrentз. In bocca al lupo, lunga vita al lupo, ma soprattutto alla MUSICA!