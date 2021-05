Zen e il suo percorso da persona non binary in Italia, la nostra intervista

2 minuti di lettura

Ho iniziato da circa 7 mesi una terapia a basso dosaggio ormonale perché avevo la necessità di modificare alcuni caratteri sessuali secondari che sentivo non appartenermi. Non voglio assecondare la società e farmi ricondurre all’interno di una visione binaria di espressione e di ruolo di genere.

Sono Zen, sono una persona AFAB (assigned female at birth), transgender non binaria, utilizzo pronomi maschili.

Stai avendo dei cambiamenti con i dosaggi ridotti di testosterone?

Il microdosing ti ha portato qualche effetto collaterale?

L’autodeterminazione per me significa proprio questo.

Pensi di proseguire il percorso, oltre al microdosing?

In base alla tua esperienza, com’è la situazione per le persone non binary in Italia?

Molta è ancora la confusione tra identità e la sua espressione.

Non si tratta solo della questione dei protocolli ma anche nella sua identificazione a livello anagrafico . In Islanda , per esempio, il genere neutro , viene riconosciuto come X nei documenti.

Le lotte politiche e culturali per le persone non binary sono appena iniziate così come per chi decide di non intraprendere un percorso non medicalizzato che ha comunque il diritto di poter esistere e essere riconosciuto legalmente

Non so se deciderò di aumentare il dosaggio, forse si, forse no, e questo verrà deciso anche in base alla mia salute fisica, questo non cambierà il mio rifiutare l’appartenenza alla logica binaria.

Il corpo, il genere, l’uso del pronome e la sua espressione sono miei. Sono l’unico a potermi esprimere su di essi e con essi.