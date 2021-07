24enne pestato a sange da quattro omofobi: “Non voglio essere gay se questo è il risultato”

2 minuti di lettura

“Faggot gay cunt” was what I heard before four men assaulted me in Liverpool not far from where someone died in a similar attack I hate peoples sometimes but the support I’m receiving makes me love them also pic.twitter.com/smKZt3N9ov — Aodhán Benson (@bensonMFL) July 10, 2021

Ancora omofobia a Liverpool, con un altro pestaggio avvenuto nel weekend. Aodhán Benson, studente della Liverpool Hope University, ha denunciato di essere stato aggredito a Bold Street, una volta uscito da un locale Tesco. Un gruppo di uomini ha preso di mira il 24enne, comprendolo di insulti omofobi, per poi passare ai pugni e ai calci.

Benson, che ha origini irlandesi, ha provato a difendersi, ma è stato presto travolto dalla violenza di 4 uomini. Il 24enne ha confessato al Liverpool Echo di temere per la sua vita: “Se questo è ciò che significa essere gay, allora non voglio essere gay. Letteralmente, se questo è il risultato della mia sessualità, allora non sarò più gay, se mi lascerete in pace. Perché ho solo 24 anni, quindi cosa potrà succedere quando ne avrò 34, 44, 54 anni. Quante altre volte mi succederà? Ad esempio, perché le persone sono così orribili? Sono malati“.

Aodhán è finito in ospedale con il volto ricoperto di sangue, il labbro spaccato, gli occhi neri, un naso gonfio e un ampio taglio sul sopracciglio. L’ispettore investigativo Sean Kelly-Martland ha così descritto l’attacco: “È estremamente preoccupante che qualcuno sia stato oggetto di abusi e aggressioni omofobiche nel nostro centro città. Essere attaccati in questo modo è spregevole e siamo determinati a trovare i responsabili, per rimuoverli dalle nostre strade. A causa dell’odioso abuso verbale a cui sono state sottoposte le vittime, lo stiamo trattando come un crimine d’odio. La polizia del Merseyside si oppone al crimine d’odio in tutte le sue forme e non tollererà che le persone vengano prese di mira in questo modo a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere”.

Due uomini sono stati arrestati, grazie ad alcuni testimoni e all’uso dei filmati delle telecamere di sorveglianza. Un uomo di 43 anni di Liverpool e un uomo di 33 anni di Sefton sono stati fermati. Si tratta dell’ennesima aggressione omofoba nell’ultimo mese nella città dei Beatles. “Dopo una serie di preoccupanti attacchi nell’ultimo mese, vogliamo che la comunità LGBT+ sia rassicurata dal fatto che siamo al loro fianco: ci impegniamo a proteggerli e faremo tutto il possibile per assicurare i colpevoli alla giustizia“, ha sottolineato ​​l’ispettore capo Col. Rooney.