Liverpool, incubo omofobia: in pochi giorni tre ragazzi pestati a sangue

Tre studenti di Liverpool sono stati vittime di orribili aggressioni omofobe la scorsa settimana. Aggressioni che lo stesso commissario di polizia della città ha descritto come “totalmente inaccettabili“.

Venerdì (18 giugno), il 19enne Josh Ormrod, che si definisce bisessuale, ha denunciato sui social quanto avvenuto giovedì sera. “Un perfetto sconosciuto mi ha attaccato basandosi esclusivamente sul fatto che non fossi etero. L’attacco è stato non provocato e completamente casuale – non ho idea di chi fosse l’uomo, o se/come mi conoscesse. Era pieno giorno in una strada trafficata. Nell’arco di una sola settimana sia io che un caro amico abbiamo subito crimini d’odio non provocati da sconosciuti nel centro di Liverpool. Questa città dovrebbe essere sicura, ma la nostra casa diventa ogni giorno più spaventosa. La polizia ha in custodia l’uomo che mi ha aggredito, e per quanto riguarda le ferite me la sono cavata con leggerezza; niente ossa rotte, sono riuscito a mantenere tutti i miei denti, sono solo malconcio e ammaccato. Questi sono tempi spaventosi; dobbiamo unirci per impedire che succeda a qualcun altro. dobbiamo essere migliori”.

Anche il 19enne Curtis Stewart, sempre via social, ha denunciato quanto accaduto lunedì 14 giugno intorno alle 4 del mattino: “Sono stato aggredito da un uomo a Liverpool in Lord Nelson Street dietro la stazione ferroviaria di Lime Street. L’uomo era con due donne. Non li conoscevo nè sono stati provocati da me“. Curtis è stato preso a pugni, con fratture sul viso e un intervento di chirurgia dentale resosi necessario. La terza aggressione, di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ha invece coinvolto Tyler Jones, minacciato di morte con un coltello da uno sconosciuto solo perché in compagnia del proprio fidanzato.

In risposta a questi attacchi omofobi, Emily Spurrell, recentemente insediatasi al Liverpool Police and Crime Commissioner, li ha definiti “totalmente inaccettabili”. In una dichiarazione riguardante il caso di Josh Ormrod, la polizia del Merseyside ha dichiarato: “Nelle ultime settimane ci sono stati diversi terribili crimini d’odio nel nostro centro città e stiamo lavorando instancabilmente per trovare i responsabili e consegnarli alla giustizia. Tutti nel Merseyside hanno il diritto di svolgere le loro attività quotidiane senza il timore di essere soggetti ad abusi verbali o fisici in base alla loro sessualità, e rimaniamo impegnati a garantire che possano farlo“.