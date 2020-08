5 tendenze per l’estate 2021 viste alle Digital Fashion Week

La moda non si ferma mai, e gli appuntamenti con le prossime tendenze sono andati in scena anche questa volta, ma in versione digitale. Ecco le 5 tendenze chiave per la primavera/estate 2021!

Back to minimal – Un ritorno all’essenziale, guidato soprattutto da Prada: al bando gli eccessi dello streetwear a favore di una moda uomo minimale e sofisticata fatta di abiti sartoriali dai tagli slim e lineari.

Workwear – La moda trae ispirazione dalle divise da lavoro. Pantaloni cargo e giacche funzionali multi tasche saranno il trend dell’estate 2021, insieme a tute intere e tanto denim.

Confort style – Se avete sempre sognato di vivere in “tuta” questo è il momento giusto. Il capo relaxed per eccellenza diventa un must have estivo proposto in mille variante, da quella in cotone a quella in cachemire e sera.

Tunica – La prossima estate vede le tuniche come alternativa a camicie e t-shirt soprattutto per la sera. Ricamate con cristalli o minimal in lino, in stile notte a Marrakech viste da Lanvin e Zegna.

Tartan – Tartan in estate? Si certo. Ma niente rosso e verde bensì beige, giallo paglierino, arancio e terra, in un mix di quadri e strisce che fa tanto pic-nic estivo.