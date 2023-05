Fare felici le sciure con i gioielli vintage, intervista a Manuel Menini

0:00 Ascolta l'articolo

Il concetto di bottega nel 2023 è certamente sinonimo di posto sincero e unico dove poter trovare quell’intimità che solo i negozi dal gusto retrò possono dare; Vincent Vintage Bijoux, in via Spallanzani 11 a Milano, è uno di quelli, porto di mare di storie e racconti che si intrecciano in un piccolo locale di due stanze, un gioiello naïf dove perdersi fra i ricordi di epoche mai vissute, scegliendo e frugando fra due chiacchiere, bijoux d’epoca e antiquariato.

Il viaggio esplorativo fra mercatini e negozi di antiquariato, quello di Manuel, evocativo e coinvolgente, che ci racconta la sua passione per i gioielli d’epoca attraverso la sua spiccata e divertente personalità; un posto dove passare i pomeriggi, tra belletti e confidenze di sciure chiacchierone, un pettegolezzo, un spilla da provare davanti allo specchio, e sognare di essere ancora le principesse di un regno perduto.

Manuel Menini nasce a Genova dove ha frequento l’accademia di Belle arti, dopo una prima esperienza lavorativa con Saverio Palatella come disegnatore di stampe e alcune prime esperienze casuali con fotografi si appassiona allo styling; lasciato il lavoro nella maglieria d’autore inizia a collaborare come costumista per la tv Italiana, e programmi come XFactor lo portano a interagire con diverse celebrities italiane; ma nel frattempo continua a portare avanti la sua vera passione per la ricerca nel Vintage.

Tra mercati e antiquari e libri specializzati Manuel continua a selezionare e comprare oggetti e Bijoux; nel 2016 esasperato dal lavoro con una famosa conduttrice decide di mollare tutto e aprire la sua bottega, Vincent Vintage Bijoux; ci racconta: “Stavo cercando un nome adatto e, credimi, penso sia come quando pensi al nome di un figlio, o lo hai in mente da una vita oppure non ne hai idea e per me era la seconda. Ad un certo punto dopo mille idee inutili mi appare in testa Vincent e non so perché ma mi è piaciuto subito. Ora è il mio secondo nome”.



Manuel parallelamente porta avanti la passione per la musica come Dj e collabora con pochi amici artisti come stylist e consulente.

L’abbiamo incontrato per voi.

Qual’ è il tuo primo ricordo legato ad un gioiello?

Un anello. Un anello di famiglia appartenuto a mia mamma e regalatole dallo “zio d’America”. Lo osservavo quando mia mamma lo indossava nelle occasioni speciali e mi sembrava un vero tesoro, qualcosa di veramente unico e prezioso, ne ero molto affascinato. Col senno di poi mi sono reso conto che era un anellino con granati di poco pregio ma quel luccicare mi è rimasto in testa ancor adesso.

La tua passione per i gioielli ti ha aiutato in qualche modo a prendere consapevolezza o esprimere il tuo lato più femminile?

Si e lo auguro a tuttə.

Non esistono vere regole per esser più consapevoli delle proprie sfaccettature ma seguire il proprio istinto e non frenarsi da preconcetti inutili è il buon consiglio che do a chi entra in negozio e mi chiede “ un gioiello da uomo”.

Se ogni gay dovesse per gioco identificarsi in una sciura Milanese, tu quale saresti?

Quella da champagnino da Marchesi alle 11 di mattina, giro in Brera dall’amica con l’attico in Via Madonnina e poi la sera rientro in porta Venezia lamentandomi, ma in fondo li adoro, dei giovanotti di Via Lecco.

Qual’ è il gioiello che ogni gay dovrebbe avere in valigia per l’estate 2023?

Gay e etero ma tutti ma proprio tutti compratevi una piccola spilla!

Che la usi per fissare il pareo o per sdrammatizzare il cappellino baseball o classy al bavero della giacca… è multiuso e dona carattere.

Io non capisco come possa non essere nell’armadio di tutti!

Per molte donne il gioielliere diventa un amico e un confidente, senza fare nomi c’è un aneddoto particolarmente divertente che è stato ascoltato tra le mura di Vincent Vintage Bijoux?

Una cosa che amo delle botteghe come la mia sono proprio le storie di cui fai inevitabilmente parte e alcune sono veramente sentimentali e significative ma quella che mi diverte di più è una freddura

Una Signora dopo aver osservato attentamente le vetrine del negozio entusiasta mi chiede informazioni su quasi tutto e io ho spiegato “…quello è del 1920 quello invece è vittoriano, quella è una collana 1960 no quello è 1880 circa …” dopo mezz’ora di nozioni mi guarda e con una faccia tra lo stupito e l’inorridito mi dice “ MA QUINDI È TUTTA ROBA USATA???” ovviamente ho risposto di no che sono gioielli che da anni e anni intonsi aspettano solo Lei.

Che gioiello dovrebbe regalarti un uomo per farti perdere la testa?

Non ho vie di mezzo, o una vera ciofeca tipo anello trovato nell’ uovo di pasqua, di latta e a forma di gattino, o un’autentica meraviglia. Onestamente spero più nella seconda se poi è Art Nouveau e di autore…

https://www.instagram.com/vincentvintage_bijoux/

