Slavik’s Fashion: se un homeless diventa guru di stile, il progetto artistico di Yurko Dyachyshyn

Slavik’s Fashion è il progetto fotografico dell’artista Yurko Dyachyshyn su Slavik, homeless con uno spiccato senso dello stile, protagonista di oltre 100 fotografie scattate durante incontri casuali per le strade di Lviv, in Ucraina, dal 2011 al 2013.

Slavik al tempo aveva 55 anni, senza fissa dimora, ma non era sicuramente uno qualunque, il suo stile di vita era diverso da quello degli altri senzatetto:

“Slavik non indossava quasi mai gli stessi vestiti, il che è molto strano per un senzatetto. Cambiava gli abiti continuamente, a volte due volte al giorno, e regolarmente anche pettinatura e barba e si radeva le ascelle, e così che ho deciso di raccogliere la sua collezione di look alla moda.”

Nel 2013 Slavik scompare definitivamente, portando con sé la leggerezza di un’innata consapevolezza dello stile e del successo che il progetto fotografico ha avuto nel tempo. Un insegnamento di semplicità a tutto tondo sulla purezza primordiale che i codici comunicativi e sociali, come i vestiti, possono avere quando rimangono intonsi dagli artifici della vita contemporanea.

Yurko Dyachyshyn – INTERVISTA

Abbiamo incontrato per voi Yurko Dyachyshyn

Come è nato il progetto “Slavik’s fashion”?

Tutta la mia vita quotidiana, il mio lavoro creativo e i miei passatempi sono strettamente legati alla parte centrale (vecchia) della città (Lviv, Ucraina ndr), dove trascorro molto tempo. La parte centrale di Lviv, proprio come luoghi simili in altre città, è una calamita per tutti. Ci sono sempre molte persone ed eventi, turisti, eccentrici vari, e Slavik era tra questi.

L’avevo notato molto tempo fa, incrociandolo continuamente per strada, ma non ho visto e capito subito cosa potesse venirne fuori.

Prima di questo lavoro, ho completato un progetto a lungo termine, “His Dreams”, su un altro freak di nome Andrew. Era un progetto molto importante e quindi non volevo iniziare qualcosa di nuovo in modo affrettato.

In seguito ho notato che Slavik si cambiava quotidianamente d’abito e ho deciso di raccogliere la sua collezione di look alla moda.

Tutte le foto (oltre 100 ritratti diversi) sono state scattate in occasione di incontri occasionali per due anni, dal febbraio 2011 al febbraio 2013. Potevo incontrare Slavik ogni giorno o una volta ogni settimana o addirittura ogni mese.

Sebbene Slavik fosse uno senza fissa dimora, non era un homeless ordinario. Come “immaginiamo” di solito i senzatetto? La maggior parte sono persone vestite di abiti sporchi con grandi borse in cui conservano le loro cose, oltre a raccogliere bottiglie, cartacce e altre cianfrusaglie. Trascinano continuamente le loro “merci”, chiedono l’elemosina, giacciono sui marciapiedi e negli angoli; ma non ho mai visto Slavik con una borsa e con in mano qualcosa che non fosse una bottiglia di birra e una sigaretta. Sembrava sempre che andasse a fare una passeggiata pomeridiana in città per bere birra e mettere in mostra tutti i suoi vestiti nuovi.

Lo stile di vita di Slavik è diverso da quello degli altri senzatetto, non portava con sé molte borse, né rovistava nei bidoni della spazzatura.

Non parlava con gli altri senzatetto e gli altri non facevano affari con lui.

Slavik non indossava quasi mai gli stessi vestiti, il che è molto strano per un senzatetto. Oltre a cambiare abito ogni giorno (a volte due volte al giorno), cambiava regolarmente pettinatura e barba e si radeva le ascelle. Com’ è possibile per un homeless? Ho pensato avesse un nascondiglio e nessuno lo conoscesse e che mantenesse il segreto della sua casa.

Slavik si aggirava per le strade e chiedeva spiccioli, ma non era fastidioso. Beveva regolarmente alcolici, soprattutto birra, ma non era un alcolista. Slavik è decisamente il senzatetto più alla moda del mondo!

I miei tentativi di conoscere la storia della sua vita sono stati vani. Gli stralci della sua storia che ho rivelato sono difficili da incastrare in una sorta di cronologia, non convergono e differiscono l’uno dall’altro. Anche se non conosco la sua biografia, credo che “La moda di Slavik” sia una storia unica senza precedenti!

Quale messaggio ti piacerebbe trasmettere con il progetto?

Slavik’s Fashion è una storia incredibile e straordinaria, che non ha paragoni, perché non riguarda solo la moda e lo stile, ma è un esempio straordinario di come siamo in grado di cambiare indipendentemente dalle nostre condizioni di vita! Non ho cercato di influenzare o cambiare la sua vita in alcun modo.

Come artista, astraggo e condivido sentimenti personali, per l’idea principale e la creatività. Ero un documentarista di una storia umana strana e unica che volevo raccontare.

A quel tempo ero ancora un giovane artista piuttosto ingenuo e credevo che gli artisti e le loro idee potessero influenzare il mondo e cambiarlo! Ma col tempo ci si rende conto che la filosofia o il lavoro creativo di un singolo artista non renderanno il mondo più felice o migliore. L’artista non può influenzare le masse (come noi fantastichiamo ambiziosamente) e può influenzare solo se stesso e un piccolo numero di persone, spesso facendolo per il suo lavoro, e sacrificando troppo del suo tempo, della sua pace, della sua salute e del suo benessere.

Oggi, quanto è importante essere originali e quanto invece seguire le mode per essere accettati dalla società?

Tutto dipende dal luogo in cui si vive e dalla cerchia di persone che ci circondano o dal luogo di lavoro/studio, ecc.

Per una certa età o status sociale, l’abbigliamento e lo stile possono essere molto importanti per la percezione o l’accettazione di tutti noi.

Anche la moda può essere importante in modo specifico per noi, a seconda del nostro stato d’animo personale.

Cosa pensava Slavik del progetto fotografico e cosa pensava della moda?

Non ho una risposta a questa domanda.

Spesso mi viene chiesto dove si trova Slavik ora?

Sa della sua popolarità su Internet e cosa ne pensa? Qual è il suo destino?

Purtroppo Slavik è scomparso dalle strade di Leopoli all’inizio del 2013, prima della popolarità del progetto su Internet. Non ho dato importanza al fatto di non vederlo per molto tempo, perché una volta era scomparso per mezzo anno. Sembrava che da un momento all’altro sarebbe ricomparso, ma è passato molto tempo e non è più tornato.

A causa della grande popolarità del progetto su Internet, iniziata alla fine del 2014, quando Slavik è scomparso, molti giornalisti hanno cercato di trovarlo.

A volte si dice che sia stato visto, ma non ci sono state conferme. Anche i miei tentativi di ricerca sono falliti.

Mi piacerebbe fantasticare che tutto vada bene con lui e che un giorno appaia improvvisamente dietro di me e dica: “Amico, dove sei stato?”. O come qualcuno ha scritto in un commento: “Voglio credere che Slavik stia bene e che ora lavori in uno degli studi di modellismo, dove crea i suoi look”.

Come descriverebbe il senso estetico di Slavik?

Slavik era un pazzo, quindi non comunicava adeguatamente e le sue risposte non erano del tutto chiare. A tutte le mie domande sui vestiti e sul perché lo faceva, rispondeva che le cose sono vanità e che se ne possono trovare molte nella spazzatura. Slavik diceva che bisogna preoccuparsi della salute e tenersi lontani da chi potrebbe rovinare la propria serenità. Nonostante queste risposte indifferenti, Slavik aveva ancora un senso della bellezza, dello stile e della moda e i suoi abiti non erano casuali. Non era casuale che li cambiasse ogni giorno, adattandoli con cura al tempo e alla stagione.

Quali consigli di stile possiamo imparare da Slavik?

Non seguire la moda e le tendenze, sii te stesso e indossa ciò che vuoi e come ti piace.

Ha una foto/un look di Slavik a cui è particolarmente affezionato?

È difficile scegliere una sola foto, per me è importante tutta la serie nel complesso e nella quantità.

https://www.instagram.com/slaviksfashion/

https://www.dyachyshyn.com/slavik-s-fashion

