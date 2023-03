A League of Their Own, la 2a e ultima stagione di Ragazze Vincenti durerà solo 4 puntate? È polemica

0:00 Ascolta l'articolo

Prime Video avrebbe rinnovato A League of Their Own, adattamento seriale di Ragazze Vincenti, per una 2a e ultima stagione di 4 puntate appena. Dopo “mesi di negoziazioni”, scrive Deadline, si è arrivati alla fumata grigia. Il cast avrebbe dovuto firmare nuovi contratti, causa metà degli episodi ordinati.

Will Graham, creatore della serie, ha parlato di “fuga di notizie” e di “rinnovo non ufficiale“, aggiungendo: “Quindi, se volete vedere più episodi o più stagioni di questa serie, questo è il vostro momento“. Di fatto un invito a vedere e/o rivedere e/o consigliare la prima stagione, in modo da aumentare il numero di visualizzazioni e ore streammate.

Con il 94% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e una vasta base di fan, Graham ha sottolineato come A League of Their Own non sia “uno spettacolo piccolo o di nicchia“, avendo fatto meglio anche di tanti altri “spettacoli che sono stati rinnovati“. Graham ha anche chiesto ai giornalisti di smetterla di dare forza all’errata idea che i contenuti queer sarebbero intrinsecamente di nicchia.

“Quella narrativa è razzista e omofoba”.

Nell’attesa di un’ufficialità Prime Video che conferma e/o smentisca le indiscrezioni, sui social in tanti si sono lamentati del rinnovo a metà. L’hashtag #MoreThanFour ha presto preso forma, chiedendo più episodi dei 4 eventualmente approvati.

A League of Their Own ha rievocato lo spirito gioioso dell’amato classico di Penny Marshall ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un’intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa, abbracciando serenamente anche l’omosessualità di alcune di queste.

La serie segue Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi che si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi.

Nel cast Abbi Jacobson nei panni di Carson, Chanté Adams nel ruolo di Max, D’Arcy Carden nei panni di Greta, Gbemisola Ikumelo nel ruolo di Clance, Roberta Colindrez nei panni di Lupe, Nick Offerman nel ruolo di Dove, Saidah Arrika Ekulona nei panni di Toni, Kate Berlant nel ruolo di Shirley, Kendall Johnson nei panni di Gary, Kelly McCormack nel ruolo di Jess, Alex Désert nei panni di Edgar, Priscilla Delgado nel ruolo di Esti, Aaron Jennings nei panni di Guy, Molly Ephraim nel ruolo di Maybelle, Melanie Field nei panni di Jo e Dale Dickey nel ruolo di Beverly.

