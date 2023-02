The Last of Us e la nascita di un amore queer. Nuova puntata capolavoro – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

L’hanno fatto ancora una volta. L’ultima puntata di The Last of Us andata in onda nella notte negli USA e in Italia su Sky, “Left Behind”, ha di nuovo abbracciato l’amore LGBTQI+, ad un mese dalla messa in onda dell’episodio capolavoro interamente dedicato a Frank e Bill.

!!! ATTENZIONE SPOILER !!!

Nella settima puntata, Ellie (Bella Ramsey) cerca disperatamente di salvare la vita di Joel (Pedro Pascal), dopo che quest’ultimo è stato gravemente ferito. Nel farlo veniamo trascinati in un flashback che ci mostra la vita dell’adolescente prima che venisse morsa dagli infetti, prima che incontrasse Joel. In questo flashback vediamo Ellie vivere un’unica notte insieme a Riley (Storm Reid), personaggio che i fan del videogioco conoscono bene, sua grande amica, suo primo grande amore.

Nel corso di un’unica notte Riley regala ad Ellie ore indimenticabili all’interno di un centro commerciale, da anni in disuso e ora tutto per loro. Per la prima volta nella loro esistenza, queste due ragazzine cresciute nel pieno di un’apocalisse hanno un centro commerciale da visitare, divertendosi come mai accaduto prima. La delicata regia di Liza Johnson si sofferma sui piccoli particolari. Su due mani che si trovano e si stringono, sugli sguardi furtivi, sui sorrisi che prendono finalmente vita, mentre giocano a Mortal Kombat 2 per la prima volta, salgono su una giostra, bevono alcolici, ironizzano sulla scomoda lingerie di Victoria’s Secret, si scattano delle foto in una vecchia cabina, danzando mascherate sul bancone di un negozio. Prima di scambiarsi un tenerissimo bacio. “Scusami“, dice imbarazzata Ellie. “Per cosa?“, replica dolcemente Riley.

Un’ora televisiva di abbagliante bellezza, come già capitato con la 3a puntata, tutta dedicata al primo grande amore di questa straordinaria adolescente che potrebbe salvare l’umanità da un’epidemia che ha stermianto quasi l’intero Pianeta Terra. Ma siamo in The Last of Us, ovviamente, e le cose belle non possono durare. Ellie e Riley devono così affrontare un infetto. Entrambe vengono morse. Ellie, come abbiamo ormai capito, è immune. Riley no…

Un episodio chiave per mostrarci una visione ancor più profonda del trauma vissuto da Ellie, abbandonata da tutti, da chiunque avesse mai amato, unica a poter sopravvivere ad un morbo che non dà scampo a nessuno. Se non a lei. Per la prima volta vediamo Ellie interagire con una ragazza della sua età, pur sapendo che nella seconda stagione troverà un altro amore, da vivere appieno, forse già spoilerato nel corso della puntata 6.

Nel videogioco The Last of Us: Left Behind, Ellie ricorda la notte vissuta insieme alla sua amica Riley in un centro commerciale abbandonato. Anche nel videogioco assistiamo al primo bacio di Ellie e al momento in cui viene morsa.

Se con la 3a puntata dedicata a Bill e Frank, interpretati da Nick Offerman e Murray Bartlett, gli sceneggiatori avevano ‘inventato’ una storia, perché il personaggio di Frank non appare mai all’interno del videogame, in questo caso la fedeltà al materiale originale è stata ancora una volta totale, felicemente apprezzata dai fan e soprattutto straordinariamente rappresentata. Perché come ricordato Bella Ramsey agli omofobi che avevano bombardato di recensioni negative il 3° episodio, dovranno abituarsi alle storie queer. The Last of Us l’ha ancora una volta ribadito, dimostrato, facendolo meravigliosamente.

