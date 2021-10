Abbi Jacobson e Jodi Balfour, un anno d’amore a sorpresa

< 1 minuto di lettura

37enne attrice americana conosciuta principalmente per aver co-creato ed essere la co-protagonista della serie Broad City, Abbi Jacobson ha svelato al mondo di essere felicemente fidanzata con Jodi Balfour, 33enne attrice sudafricana vista nella serie tv Quarry – Pagato per uccidere. Nel festeggiare un anno di coppia, le due attrici hanno di fatto svelato ciò che fino ad oggi non era mai emerso.

“Un anno con questo incredibile umano. Non so come possa essere stata così fortunata“, ha scritto Jacobson nel suo post, a traino di una foto che la vede baciare Balfour sulla guancia. “365 giorni con la migliore sorpresa della mia vita“, ha replicato Balfour sulla sua pagina, con un altro bel bacio fotografico a traino.

Balfour aveva fatto coming out solo lo scorso giugno, durante il mese del Pride. “In questo ultimo giorno del Pride Month mi sto allontanando dal mio senso di inadeguatezza, dalla mia paura di occupare uno spazio non destinato a me, e dal mio bisogno di farlo per bene… per dire quanto sia stato innegabilmente liberatorio finalmente abbracciare ed esplorare la mia stranezza“, scriveva sul suo profilo Instagram. “Quanto mi sento grata per quanto sia facile per me condividere questo con la mia comunità; e che anche se mi ci è voluto molto tempo per arrivare fin qui, è come tornare a casa da me stessa in un modo che mi ha aperto la vita“.

Jacobson, invece, è pubblicamente bisessuale dal 2018. Abbi è attualmente al lavoro come co-autrice e co-protagonista della serie Amazon A League of Their Own, film anni ’90 arrivato in Italia con il titolo Ragazze Vincenti. Nel cast del remake tv anche Roberta Colidrez, Chanté Adams, D’Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack, Priscilla Delgado, Molly Ephraim, Kate Berlant e Melanie Field.