Abruzzo Pride 2022 a Teramo il 25 giugno

Anche l’Abruzzo tornerà in piazza con l’Onda Pride 2022 e la sua terza storica edizione, che si terrà a Teramo il 25 giugno prossimo.

“Dopo le delusioni politiche e gli ostracismi che la nostra comunità ha affrontato nell’ultimo anno, oggi più che mai c’è l’urgenza di esserci, unirsi, allearsi e portare le nostre virtù“, hanno comunicato gli organizzatori della manifestazione.

Nel 2020 il primo storico Abruzzo Pride si è tenuto a Pescara, mentre nel 2021 a l’Aquila. Causa Covid-19 i due eventi sono chiaramente cambiati in corsa. L’edizione del 2022, con la pandemia apparentemente sotto controllo, dovrebbe essere la prima in ‘vecchio stile’, con un corteo comunque da gestire in sicurezza.

“Quando arrivi dal Nord in Abruzzo puoi sentirti ‘Martinsicuro’ subito, ma per la comunità LGBTI+ abruzzese sentirsi davvero al sicuro è un traguardo ancora lontano”, ha sottolineato Manuela di Nardo, portavoce del Coordinamento Abruzzo Pride. “Le tristi pagine scritte recentemente dalla Politica evidenziano quanto ancora sia necessario il Pride. Il nostro Abruzzo può e deve offrire un senso comunitario tale da non lasciare indietro nessuno, in cui tutte e tutti possano sentirsi finalmente a casa e al sicuro”. “Come le nostre bellissime colline teramane, trasformate dai girasoli in ampie distese colorate in primavera, vogliamo essere ancora un fiume, un fiume che riempirà le nostre città e Teramo con le nostre istanze e con i nostri colori, a testa alta”.

Il 25 giugno di festa sarà infatti anticipato da una settimana di eventi. Una Pride Week che coinvolgerà tutta la regione e diverse città del territorio, tra appuntamenti culturali, letterari e musicali.

“L’anno appena passato ha evidenziato quanto l’Italia sia ancora indietro sul tema dei Diritti Civili rispetto al panorama europeo”, ha ricordato Fabio Milillo, portavoce dell’Abruzzo Pride. “La bocciatura in Senato del DDL Zan rappresenta un avvilente parentesi del nostro Paese: le rappresentanti e i rappresentanti della Politica hanno dimostrato quanto non siano ancora pienamente consapevoli della situazione nella quale sono costrette a vivere persone LGBTI+, persone con disabilità e donne nonché della transfobia ancora così insita nella nostra società. Ecco perché desideriamo un Pride dalle soggettività libere, plurali e alleate per una rivoluzione socio-culturale forte, gentile e orgogliosa”.

Ad inaugurare l’Onda Pride 2022 del Bel Paese (qui tutte le altre tappe) sarà la città di Sanremo il prossimo 9 aprile.

