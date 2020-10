Amy Coney Barrett confermata alla Corte Suprema: corsa alle nozze per decine di coppie LGBT

Nella notte (in Italia), la giudice Amy Coney Barrett proposta da Donald Trump è stata confermata dal Senato. Subito dopo la votazione, ha giurato per la prima volta. Con il secondo giuramento che avverrà oggi, sarà di fatto giudice della Corte Suprema. La Barrett ha preso il posto della collega Ruth Bader Ginsburg, deceduta lo scorso 18 settembre.

Con la sua nomina la Corte Suprema si sposta minacciosamente a destra, e molte coppie LGBT hanno preso la decisione di sposarsi. Il timore è che una corte a maggioranza conservatrice (6 a 3 l’attuale conteggio) possa in qualche modo modificare la riforma del matrimonio egualitario.

In particolare, il pastore non binario Tori Jameson di St. Louis, in Missouri, nei giorni scorsi ha aperto le porte a tutte le coppie LGBT che volevano sposarsi. In poco tempo, ha consacrato il matrimonio di ben 16 coppie, mentre fiorerie, ristoranti e fotografi hanno offerto il loro aiuto gratuitamente.

Le coppie LGBT accelerano il matrimonio

E’ un esempio il matrimonio di Fortune Feimster con Jacquelyn Smith. Sono fidanzate ufficialmente dal 2018 e la cerimonia era programmata per l’estate di quest’anno. Il covid 19 ha bloccato tutto, costringendo le due ragazze a rimandare a data da destinarsi. In un’intervista a People, Feimster ha spiegato che la nomina della Barrett ha portato le due donne ad accelerare i preparativi, sposandosi infine il 23 ottobre.

Non ho intenzione di mentire, c’era tensione sulla Corte Suprema. Dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg, tutte queste persone hanno ricominciato a parlare di matrimonio gay. Il primo giorno della sessione, due dei giudici (della Corte Suprema) hanno parlato del matrimonio gay. Penso di aver pubblicato qualcosa su Instagram, qualcosa del tipo: “Oh cavolo, questo è snervante come persona gay”. Soprattutto perché stavamo progettando di sposarci. Chi sa cosa accadrà? Si spera che l’uguaglianza del matrimonio sia per sempre. Ma volevamo essere più sicuri e sposarci finché sappiamo che possiamo. Sicuramente ha fatto girare la palla per noi molto più velocemente. Voglio dire, ci saremmo sposati qualunque cosa accadesse, ma ci siamo detti, ‘Perché aspettare?’ Siamo fidanzati da circa due anni e mezzo. Semplicemente non sai cosa succederà quando la marea cambierà in modo così significativo con la Corte Suprema.

Con la nomina di Amy Coney Barrett, il timore è reale

Dopo la nomina di Amy Coney Barrett da parte del presidente Trump, sono tornati a far parlare di sé due giudici della corte, Clarence Thomas e Samuel Alito. Sicuri della maggioranza conservatrice, questi due giudici hanno riproposto l’idea di revisionare le legge sul matrimonio egualitario.

Quanto detto in una dichiarazione dai due non è certo rassicurante:

A causa di Obergefell (si intende la causa Obergefell v. Hodges, il caso che ha legalizzato il matrimonio paritario), coloro che hanno credenze religiose riguardo al matrimonio troveranno sempre più difficile partecipare alla società senza entrare in conflitto con Obergefell e il suo effetto su altre leggi anti-discriminazione. Una cosa sarebbe se il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso fosse stato discusso e adottato attraverso il processo democratico […]. Ma è un’altra quando il tribunale impone tale scelta alla società attraverso la sua creazione di diritti costituzionali e la sua interpretazione ingenerosa della clausola di libero esercizio, lasciando coloro che hanno obiezioni allo sbando.

La stessa Amy Coney Barrett non è mai stata favorevole, quindi il timore potrebbe davvero essere reale per la comunità LGBT statunitense. Solo il tempo ci dirà quale sarà il futuro delle coppie LGBT.