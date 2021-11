And Just Like That, tutto quello che c’è da sapere sul revival di Sex and the City: cast, data d’uscita e trailer

2 minuti di lettura

Il 9 dicembre su HBO Max andranno in onda i primi due episodi di And Just Like That, revival di Sex and the City. Successivamente, ogni giovedì andrà in onda una nuova puntata. 10 episodi nuovi di zecca che frutteranno a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis circa 8 milioni di dollari a testa, con Kim Cattrall, leggendaria Samantha Jones, grande assente. Per sua volontà. L’attrice ha litigato furisamente con Jessica Parker, dicendo addio alla sua Samantha dopo aver girato Sex and the City 2, film per il grande schermo del 2010 che deluse fan e critica.

Non a caso Parker, non solo protagonista bensì anche produttrice, ha provato per anni a chiudere la trilogia con un ultimo capitolo cinematografico, ottenendo in cambio il netto e piccato rifiuto di Cattrall, che ha successivamente negato la sua presenza anche dinanzi al ricco investimento HBO per un ritorno in tv. Ma il suo personaggio, ha assicurato una gola profonda, non verrà ‘ucciso’. Molto banalmente gli sceneggiatori avrebbero pensato ad un litigio anche di finzione tra Carrie e Samantha, con le due storiche amiche separatesi dopo decenni.

Al “posto” di Samantha ci sarà spazio per alcune novità. La 50enne Nicole Ari Parker interpreterà Lisa Todd Wexley, mentre Sarita Choudhury sarà Seema Patel, Karen Pittman interpreterà la dottoressa Nya Wallace, Cathy Ang indosserà i panni di Lily Goldenblatt e Julie Halston quelli di Bitsy Von Muffling. Sara Ramírez interpreterà un personaggio di nome Che Diaz, non binario, podcaster e cabarettista che, esattamente come Ramirez nella vita reale, usa i pronomi they/them. Una svolta inclusiva per la serie anni ’90, con il tempo accusata di aver scarsamente o mal rappresentato la comunità black e LBT d’America.

Sul set si sono ritrovati anche gli storici Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg e il compianto Willie Garson, recentemente scomparso e qui per l’ultima volta accanto all’amica di una vita Carrie. Uno dei dieci episodi è stato diretto da Cynthia Nixon, con Sarah Jessica Parker che solo pochi giorni fa ha annunciato la fine ufficiale delle riprese, facendo intendere che non ci sarà una seconda stagione. Ipotesi difficilmente plausibile, visto e considerato che se And Just Like That dovesse andar bene, come potrebbe la HBO rinunciare ancora una volta a Carrie, Miranda e Charlotte. Sognando la reunion con Samantha?

Andata in onda dal 1994 al 2004 per 94 episodi complessivi, la serie Sex and the City ha travolto il panorama televisivo internazionale raccontando l’universo femminile da un punto di vista unicamente femminile senza alcun tipo di tabù sessuale, realtà per l’epoca rivoluzionaria, vincendo 8 Golden Globe e 7 Emmy Award.