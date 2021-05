Sex and the City, Sara Ramírez interpreterà un personaggio non binario nel revival “And Just Like That”

2 minuti di lettura

Celebre dottoressa Callie Torres in Grey’s Anatomy, Sara Ramírez affiancherà Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis in “And Just Like That …“, revival HBO Max di Sex the City. Parola di Deadline.

And Just Like That … vedrà Carrie (Parker), Miranda (Nixon) e Charlotte (Davis) fare i conti con un’amicizia durata 30 anni e una carta d’identità arrivata ai 50. 10 episodi da mezz’ora in produzione, con via alle riprese atteso in estate a New York.

Ramírez interpreterà un personaggio nuovo, dichiaratamente non binario, ovvero Che Diaz, cabarettista queer che conduce un podcast in cui Carrie Bradshaw è regolarmente presente. Che Diaz ha un grande cuore e un oltraggioso senso dell’umorismo, nonché un podcast molto popolare. Il “nuovo” Sex and the City si fa quindi più inclusivo, nei confronti della comunità LGBT+.

Parker, Davis e Nixon saranno qui produttrici esecutive insieme a Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. Tra gli sceneggiatori ci sono King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Rottenberg e Zuritsky. Grande assente Kim Cattrall. Per ‘sostituirla’ dovrebbero subentrare sei nuovi personaggi. Uno di questi è proprio Che Diaz.

“Sarah Jessica Parker e Michael King stanno cercando di raccontare una storia veritiera sull’essere una donna sulla cinquantina a New York”, ha spiegato un dirigente della HBO, via TV Line. “Quindi dovrebbe sembrare tutto in qualche modo organico, e gli amici che hai quando hai 30 anni, potresti non averli quando ne hai 50.”

Sul set si rivedrà anche John Corbett, ovvero Aidan Shaw, celebre ex di Carrie, mentre non è ancora chiaro se anche Chris Noth, ovvero Mr. Big, sarà di nuovo della partita. Sara Ramirez, nella vita reale dichiaratamente non binari*, ha fatto la storia interpretando il personaggio LGBTQ + più longevo della storia della TV, il chirurgo ortopedico Dr. Callie Torres, per oltre un decennio in Grey’s Anatomy della ABC. 2 anni fa Ramírez ha cantato “Over the Rainbow” alla cerimonia di apertura del World Pride di New York.