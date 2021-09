Addio a Willie Garson, celebre Stanford Blatch di Sex and the City

2 minuti di lettura

Si è spento all’età di 57 anni Willie Garson, celebre Stanford Blatch in Sex and the City, ruolo ricoperto dal 1998 al 2004 e nei due film per il grande schermo. Willie, nella vita reale eterosessuale e papà single, era il miglior amico di Carrie. “Ti voglio bene papà”, ha scritto sui social suo figlio Nathan, adottato nel 2009. “Riposa in pace, sono contento che tu abbia condiviso con me tutte le tue avventure. Ti voglio bene, ma credo sia giunto il momento che tu intraprenda un’avventura per conto tuo. Sarai sempre con me”. Da tempo malato di cancro, Garson tornerà nel revival di Sex and the City, And Just Like That, in onda su HBO Max nel 2022. L’11 giugno scorso aveva pubblicato una foto dal set, abbracciato a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon.

“Willie Garson era nella vita, come sullo schermo, un amico devoto e una luce brillante per tutti. Ha creato uno dei personaggi più amati del pantheon HBO ed è stato un membro della nostra famiglia per quasi venticinque anni. Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della sua scomparsa e porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari“, si legge in un comunicato della produzione. “Sono così profondamente, profondamente triste della perdita di Willie”, ha scritto sui social Cynthia Nixon, storica Miranda della serie. “Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale. Era una fonte di luce e amicizia dello show. Era un professionista consumato, sempre. Il mio cuore è con suo figlio, Nathan. Spero che tu sappia quanto ti amava e quanto fosse orgoglioso di essere tuo padre“.

Agente di talent, il suo Stanford Blatch è stato l’unico personaggio secondario di Sex and the City ad avere una storia dedicata, rappresentando il punto di vista di un uomo omosessuale su sesso e amore. Ed erano altri tempi. Altamente stereotipato, nelle ultime due stagioni della serie fece coppia con un ballerino di Broadway, Marcus Adente. Dopo aver a lungo detestato l’amico gay di Charlotte, Anthony Marentino, lo sposa nel secondo film su grande schermo del franchise, con Liza Minnelli ad officiare le nozze. Willie è stato anche uno dei protagonisti della serie White Collar al fianco di Matt Bomer, che l’ha così voluto ricordare.