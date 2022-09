Anthony Edwards, 40.000 euro di multa per omofobia dall’NBA – VIDEO

2 min. di lettura

21enne cestista statunitense, professionista NBA con i Minnesota Timberwolves e pochi mesi fa visto anche nel film Hustle con Adam Sandler, Anthony Edwards è stato multato con 40.000 dollari dopo aver utilizzato un linguaggio omofobo sui social. Edwards ha pubblicato un video sul suo account Instagram seguito da 1.200.000 follower.

Nel video, Edwards abbassa il finestrino dell’auto e urla “neg*i omosessuali” ad un gruppo di uomini. Travolto dalle critiche Edwards ha cancellato il video e ha chiesto scusa su Twitter: “Quello che ho detto è stato immaturo, offensivo e irrispettoso, e sono incredibilmente dispiaciuto”. “È inaccettabile per me o chiunque altro usare quel linguaggio in un modo così offensivo, non ci sono scuse, affatto. Sono stato cresciuto meglio di così!”.

Ma le scuse sono bastate a poco o niente. La NBA l’ha infatti multato, etichettando quelle parole come “offensive e dispregiative“, aggiungendo che il giocatore “ha riconosciuto che le sue azioni erano inadeguate”. Il presidente dei Minnesota Timberwolves, Tim Connelly, ha dichiarato: “Siamo delusi dal linguaggio e dalle azioni che Anthony Edwards ha mostrato sui social media”. “I Timberwolves si impegnano a essere un’organizzazione inclusiva e accogliente per tutti e si scusano per i tanti che si sono sentiti offesi”.

Duro anche Kareem Abdul-Jabbar, storico campione NBA oggi 75enne, che ha tuonato: “Si impegni dedicando un tot di ore a lavorare nel sociale, facendo il volontario in un’organizzazione LGBTQ+, magari proprio tra i giovani, per riparare concretamente il male che ha fatto”. Edwards gli darà retta?

