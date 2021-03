10 artisti LGBTQ che su Instagram ci ispirano

L’arte LGBTQ, che spesso non trova spazio nei musei (sono pochi nel mondo le gallerie ed archivi che condividono opere queer), ha su Instagram la sua maggiore espressione, oltre ad un grande seguito.

Fotografi, graphic artist, fumettisti e molti altri artisti riescono grazie a questo social network a promuovere al meglio i loro capolavori e a dare il loro apporto alla rivoluzione che da tempo su Instagram sta avvenendo, una rivoluzione che consiste nel creare uno spazio digitale sempre più inclusivo, in grado di dare visibilità a coloro che, in altri media, e nella società in generale, ne hanno sempre avuta poca o nessuna.

In questo articolo abbiamo selezionati 10 artisti LGBTQ, che meritano di essere seguiti perché, con le loro opere, riescono a sfidare le percezioni binarie del genere, a mettere in discussione l’eteronormatività e che, più di altri, mirano alla parità, alla libertà di espressione. Artisti che, attraverso la loro pratica artistica, cercano di onorare, esaltare le esperienze queer.

Continua a leggere per saperne di più su ognuno di questi creatori.

Arte LGBTQ. Fotografi, pittori e illustratori su Instagram