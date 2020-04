Marocco, suicidi e violenze dopo l’outing della influencer: la situazione sta precipitando

Un ragazzo, racconta il giornalista marocchino Hicham Tahir su Twitter, era tornato a casa in Marocco dalla Francia, a causa del Coronavirus. Solo lì ha scoperto che la famiglia aveva scoperto la sua omosessualità, a causa dell’outing di alcuni follower di Moussa. Per la reazione dei genitori e degli amici, si è tolto la vita. Storia simile quella di un altro ragazzo, ma a sapere che fosse gay era stata la zia. Ha dovuto nascondersi, scappare dalla sua casa e dai suoi parenti.

L’intervento di Planet Romeo e Grindr

Planet Romeo è intervenuto subito sulla questione tramite il CEO Jens Schmidt:

Siamo rimasti scioccati quando siamo stati contattati dal gruppo LGBT in Marocco. Abbiamo preso provvedimenti immediati inviando un messaggio di sicurezza a tutti i nostri 41.000 utenti in Marocco, abbiamo bloccato tutti i profili creati dal momento in cui questa persona si è rivolta ai suoi utenti e contattato Facebook per portare la pagina del gruppo offline.

La piattaforma social più famosa sta invece verificando tutte le pagine create, per oscurarle. Inoltre, l’account di Moussa era già stato oscurato, ma ne crea in continuazione di nuovi, invitando i follower a continuare la sua campagna di outing.

Non si sa per quale motivo la donna faccia tutto questo. Nei suoi video, ha spiegato che il Marocco è un paese islamico, e non dovrebbe mai accettare l’omosessualità. Da quanto si apprende dal fotografo marocchino Hamza Makhchoune, però, sembra che la stessa Naoufal Moussa sia stata cacciata di casa dalla famiglia, perché transgender. Pare inoltre che il suo canale che tratta di cosmetica sia seguito da un pubblico in gran parte omofobo, ma non si capisce perché voglia rovinare le vite delle persone LGBT.