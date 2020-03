Va a letto con un uomo, lo uccide ma precisa: “non posso essere gay, faccio l’idraulico”

Angus Chukwuebuka Nwankw è un uomo nigeriano condannato per omicidio dopo aver fatto sesso con la sua stessa vittima. Angus ha conosciuto Willswagg, questo il nome dell’uomo barbaramente ucciso, su Facebook. Dopo più di un anno di chattate, Willswagg ha offerto 20.000 naire nigeriane per fare sesso con lui. Angus ha accettato, ma al tempo stesso ha raccontato tutta questa storia a suo fratello Chidiebere Omeyi, che gli ha consigliato di derubarlo. E così i due hanno pianificato la rapina, tramutatasi in omicidio.

“Quel fatidico giorno, ho detto a mio fratello minore cosa avevamo programmato di fare“, ha confessato Nwankw. “Gli ho detto che una volta visto del movimento all’interno della stanza, sarebbe dovuto intervenire. È entrato dopo circa 10 minuti. Quando Willswagg si è reso conto quel che avevo programmato, ha minacciato di non pagarmi se non avessi concluso quel che avevamo pattuito“.

Nwankw afferma che Willswaggs avrebbe provato a colpirlo con un bastone. Lui avrebbe reagito, e con l’aiuto di suo fratello Omeyi l’ha picchiato a morte. I due hanno poi scaricato il corpo lungo un sentiero. Una volta arrestato, e confessato il proprio crimine, Nwankw ha voluto quasi unicamente difendere la propria eterosessualità, insistendo sul fatto che non si possa definire omosessuale, perché è attualmente in prova come idraulico. Ogni commento, ovviamente, è superfluo.