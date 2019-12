L’omofobia costa, 16 anni all’uomo che bruciò la bandiera LGBT: è crimine d’odio

Dagli Usa arriva un po’ di giustizia contro l’omofobia. E’ la storia di Adolfo Martinez, 30 anni. Per aver bruciato una bandiera LGBT e aver confermato il suo odio, dovrà scontare 16 anni di prigione.

Quest’uomo vive a Ames, in Iowa (Midwest degli Stati Uniti). Non si sa cosa sia scattato nella sua mente l’11 giugno 2019, quando ha iniziato a insultare e molestare i clienti di uno strip club del centro della città. Dato che continuava a infastidire i presenti senza una ragione, è stato accompagnato fuori dal locale. Intanto, la Polizia era giunta sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare che l’uomo se n’era andato.

In realtà, Martinez quella notte si era diretto alla United Church of Christ, detta anche UCC, la quale si è sempre mostrata aperta anche alla comunità LGBT. Per questo motivo, davanti l’entrata è appesa una bandiera arcobaleno. Martinez ha strappato la bandiera ed è tornato davanti allo strip club. E lì, ha dato fuoco alla bandiera LGBT. Subito dopo, ha iniziato a minacciare di bruciare anche il bar. A quel punto, le autorità sono intervenute e lo hanno arrestato.

Bruciare una bandiera LGBT è un crimine d’odio

Adolfo Martinez, dalla prigione, ha spiegato a KCCI-TV, che bruciare la bandiera LGBT:

È stato un onore farlo. È una benedizione del Signore.

Con quel gesto, intendeva mostrare tutto il suo odio e la sua avversione all’omosessualità.

Ho bruciato il loro orgoglio, chiaro e semplice.

Jessica Reynolds, il procuratore che si è occupata del caso, ha affermato:

La dura realtà è che ci sono persone che prendono di mira altre persone e commettono crimini contro di loro per motivi di razza, genere, orientamento sessuale.

Martinez è stato il primo caso condannato per crimine d’odio. Un monito per tutti coloro che manifestano con la violenza e le offese le proprie idee omofobe:

E quando ciò accade è importante che come società ci alziamo in piedi e che i colpevoli abbiano gravi conseguenze per le azioni che hanno commesso.

Soddisfazione anche da parte di Eileen Gebbie, pastore gay della UCC, che però ha ammesso che c’è ancora troppo odio verso le minoranze: