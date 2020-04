Together In Pride: You Are Not Alone, evento on line per aiutare le persone LGBT

Dopo Together at Home, evento ideato da Lady Gaga che ha raccolto quasi 130 milioni di dollari contro il Coronavirus, un altro evento web è in arrivo, ma questa volta a tinte LGBT.

Si intitola Together In Pride: You Are Not Alone, ideato dalla GLAAD, Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, organizzazione no-profit di attivismo LGBT che ha deciso di dar vita ad un evento benefico che vada ad aiutare le persone LGBT in difficoltà. Domenica 26 aprile, in diretta Youtbue e su Facebook, si ritroveranno a distanza volti come Kesha, Melissa Etheridge, Billy Eichner, Matt Bomer, Lilly Singh, Adam Lambert, Bebe Rexha, Dan Levy, Mj Rodriguez, Wilson Cruz, Kathy Griffin, Gigi Gorgeous, Nats Getty, Michelle Visage, Javier Muñoz, Sean Hayes, Sharon Stone e Tatiana Maslany.

“In un momento in cui alcune persone potrebbero trovarsi in case che non le accettano, GLAAD riunisce le più grandi star e i più grandi alleati LGBTQ per inviare messaggi di amore, sostegno e accettazione“, ha dichiarato la presidente dell’organizzazione, Sarah Kate Ellis, in una nota. “Molte persone LGBTQ, in particolare i nostri giovani, dipendono dal sostegno dei centri della comunità locale in tutto il Paese e, durante questo periodo di difficoltà finanziarie, dobbiamo ritrovarci come comunità per garantire che tutte le organizzazioni LGBT possano continuare il lavoro per salvare vite umane” .