Adam Lambert difende il fidanzato Oliver Gliese dagli indecenti commenti omofobi

È bastata un’apparizione pubblica per scatenare gli hater. Adam Lambert si è sentito in dovere di difendere il fidanzato Oliver Gliese dagli attacchi omofobi, esplosi sui social media dopo la diffusione di alcune foto di coppia scattate ai due innamorati a West Hollywood.

Lambert e Gliese si frequentano dal 2020. Il look di Oliver ha stimolato l’odio social, tanto da portare Adam a difenderlo pubblicamente.

“Oli e io abbiamo passato una serata divertente! Raro incontrare dei paparazzi in WeHo, è così retrò. Mi solleva il morale vedere il supporto ricevuto nei commenti. Ma sono anche sconvolto nel vedere l’odiosa omofobia e l’ignoranza che affliggono le persone in questo momento. Oli si identifica come un lui. Ha uno stile audace e si rifiuta di conformarsi alle norme sociali per quanto riguarda le sue scelte di moda. È bello, coraggioso e ardito. È un leader, non uno che si accoda alle mode. È una delle tante cose che amo di lui! Siamo molto felici insieme e se agli haters non piace, non ce ne frega un caz*o. Crescete e mettetevi alla prova, esplodrando la tolleranza. Stiamo solo cercando di rimanere felici, traendo soddisfazione dalle nostre vite. È probabile che, se siete impegnati a trollarci online, siete infelici e non riuscite ad affrontare i vostri problemi”.