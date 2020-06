13enne travolge la sua città con una pioggia di bandiere arcobaleno

Ava Mackin è una 13enne di Sturbridge, nel Massachusetts, che ha dato vita al movimento “Paint Your Towns Rainbow”, regalando centinaia di bandiere arcobaleno alle imprese locali da appendere all’ingresso.

“È solo una di quelle persone che vuole dar vita ad un cambiamento”, ha precisato la madre di Ava, Lisa Gregoire. La campagna è iniziata al Saw Dust Coffee House and Dessert Bar dove lavora la donna. Sturbridge è una piccola città a un’ora di auto da Boston. “Sono stati davvero di supporto”, ha continuato Lisa, parlando dei propri datori di lavoro che hanno subito appeso la bandiera rainbow all’ingresso del locale.

Il loro sostegno ha stimolato il progetto della piccola Ava, che ha continuato a distribuire bandiere fino a quando non le ha finite. A quel punto, il suo movimento è esploso, con decine di bandiere comparse sulle porte di tutta la cittadina. Non è la prima volta che Ava prova a fare differenza nella sua comunità. Con l’aiuto della mamma, aveva precedentemente risposto alla mancanza di gruppi di giovani LGBTQ + in città creando Somewhere Over the Rainbow. Ora la 13enne vuole far nascere una rete di alleanze tra scuole, in modo da diffondere il proprio movimento “Paint Your Towns Rainbow” anche altrove. “Questo è tutto ciò di cui parla, vuole solo aiutare gli altri”, ha concluso sorridendo l’orgogliosa mamma Gregoire.