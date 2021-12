Basket, insulti omotransfobici al playmaker Tommaso Marino, ecco cosa gli hanno scritto su Instagram

2 minuti di lettura

Tommaso Marino, playmaker del Legnano basket, ex capitano della gloriosa Mens Sana Siena, uno dei più grandi club del basket italiano – ha raccontato di aver ricevuto insulti omotransfobici via Instagram. Il campione ha condiviso gli screenshot, esponendo pubblicamente l’imbecillità dei trogloditi che l’hanno attaccato in forma anonima. Come si evince dallo screenshot che riportiamo, l’account utilizzato per lanciare epiteti a mo’ di insulto è anonimo ed è questo: https://www.instagram.com/varca_s/

Le frasi ivi riportate sono perle di analfabetismo emotivo, indicano seri problemi psichiatrici, eccole:

ma è vero che ti inc*li Mattarella e chiavi la moglie? E tutto vero?

Qst conferma che sei un frequentatore del cimitero monumentale dove ci sono i trans

Povero disperato lecca la f*ga mica i coni

Il campione, che cura un vlog su Youtube molto seguito, ha spiegato che da un po’ di giorni riceve messaggi di questo calibro. Probabilmente si tratta di tifosi del Livorno, club che, per ragioni territoriali e campanilistiche, vive con particolare passione la competizione con il Siena, ex squadra di Tommaso Marino. Il quale oggi gioca – in forza – al Legnano. E proprio il Legnano ha sconfitto recentemente il Livorno.

Sia chiaro, il Livorno Basket e i suoi tifosi non possono essere tout court associati a qualche disperato che sfoga le proprie repressioni e pulsioni contro un campione luminoso e pieno di energia positiva come Tommaso Marino.

Date un’occhiata al suo bellissimo vlog. E buone feste anche ai trogloditi, possano essi trovare pace.

