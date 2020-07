Billy Porter di Pose confessa: “Mio cugino minacciò di uccidermi se fossi ”diventato” gay”

Divo di Pose, nonché primo attore black e dichiaratamente gay a vincere un Emmy come protagonista, Billy Porter è tornato a parlare di omotransfobia ricordando quanto capitatogli nei primi anni ’80 con suo cugino.

Via Jimmy Kimmel Live, Porter ha sottolineato come la comunità afroamericana sia a tutti i livelli “molto omofoba“.

“Detto questo, mentre il mondo è cambiato anche la comunità nera sta cambiando“, per poi raccontare quanto accaduto sulla sua pelle.

Parlo di persone omofobe, transfobiche e xenofobe in generale, in particolar modo di persone black, perché le donne trans di colore stanno morendo per mano dei cis neri a un ritmo così allarmante da essere la più alta violenza mai registrata. Un mio amico mi ha chiamato e mi ha detto che suo cugino etero e black ha precisato, “Amico, se qualcuno dei miei due figli fosse gay li adorerei, qualunque cosa accada”. È così bello sentirlo perché la mia esperienza negli anni ’80 fu assai diversa, mio cugino mi disse che se fossi diventato gay mi avrebbe ucciso, questa è stata la mia esperienza.

In un video pubblicato su YouTube il mese scorso, Porter ha ricordato ai propri follower come “anche i neri LGBT + sono persone”, scangliandosi duramente contro il pregiudizio omofobo + all’interno della comunità: “La relazione della comunità nera con la comunità LGBT + è nella migliore delle ipotesi spaventosa e stranamente simile a quella dei suprematisti bianchi contro i neri. Ascoltatemi afroamericani, e ascoltami bene. Vi sto chiamando proprio ora, tutti voi. Non potete aspettarvi che le nostre richieste di uguaglianza siano soddisfatte tramite leggi ad hoc se continuate ad infliggere lo stesso tipo di odio e oppressione alle persone LGBT“.