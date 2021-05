La biologa Gallavotti: «Omosessualità e transessualità previste dalla natura e dall’evoluzione» – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Ancora oggi c’è chi sostiene che l’omosessualità sia innaturale, e non solo sul web ma anche in tv, nei palazzi della politica, sui quotidiani. Una panzana anti-storica e anti-scientifica ieri sera smascherata dalla biologa Barbara Gallavotti nel corso di diMartedì su La7, costretta a rivelare ciò che si sa da secoli.

L’omosessualità è prevista dalla natura e dall’evoluzione. È estremamente diffusa, ci sono qualcosa come 1500 specie diverse nelle quali si sono visti comportamenti omosessuali. Dai mammiferi al moscerino della frutta. C’è tutta la gamma. E per comportamenti omosessuali intendiamo coppie stabili, temporanee, che si formano per allevare una prole ottenuta con l’aiuto di qualche altra specie. Ci sono in natura animali che cambiano spontaneamente sesso nel corso della vita. Magari trascorrono la prima parte della loro esistenza come maschi e la finiscono come femmine. Se ci appelliamo alla Natura possiamo considerarci massivamente liberi.

60 secondi per smontare l’ennesima fake news. Avanti con la prossima.