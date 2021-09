Black Panther 2 includerà una storia d’amore lesbica con protagoniste Michaela Coel e Florence Kasumba?

2 minuti di lettura

In Italia non è ancora mai arrivata, e chissà se a questo punto mai arriverà, ma I May Destroy You è stata la serie folgorazione del 2020, con nomination a pioggia ai SAG Awards, Critics’ Choice Awards e agli Indipendent Spirit Awards. A crearla, sceneggiarla e interpretarla la straordinaria Michaela Coel, inserita da Time tra le 100 persone più influenti del mondo e ora in arrivo al cinema grazie al sequel di Black Panther.

Ebbene secondo quanto riportato da Murphy’s Multiverse, Michaela Coel andrà ad interpretare un personaggio chiamato Aneka, ex leader della Dora Milaje, squadrone di donne guerriere d’élite che ha giurato di proteggere Wakanda. Nei fumetti, Aneka è sentimentalmente coinvolta con un altro membro della Dora Milaje, Ayo, che è stata fino ad oggi interpretata da Florence Kasumba in quattro progetti MCU: Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity. Guerra (2018) e The Falcon and the Winter Soldier (2021).

In Black Panther 2, tra le altre cose, dovremmo vedere il leggendario antieroe Marvel, Namor il Sub-Mariner, che ha affrontato Aneka e Dora Milaje nei fumetti. Dinanzi ad un presidente Marvel che da anni annuncia l’imminente inclusione LGBT nell’Universo supereroistico, tutto avrebbe senso. Il prossimo titolo Marvel, The Eternals di Chloe Zhao, introdurrà il primo supereroe maschio apertamente gay del MCU, Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry, con tanto di figli e marito, a sua volta interpretato da Haaz Sleiman. E non è tutto. In Thor, Love and Thunder il personaggio interpretato da Tessa Thompson dovrebbe esplicitare la propria bisessualità.

Black Panther 2, sottotitolato Wakanda Forever, uscirà negli Stati Uniti l’8 luglio del 2022. Chadwick Boseman, tragicamente scomparso, non apparirà in alcun modo. Sul set torneranno Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett, con Dominique Thorne altra novità nei panni di Riri Willams/Ironheart. Il primo Black Panther incassò 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, strappando una storica nomination agli Oscar come miglior film. Primo film supereroistico a riuscire nell’impresa.