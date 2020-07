Bolsonaro e il Covid-19: “non uso mascherine, sono da fr*ci”

Come scritto giorni fa, il presidente omofobo del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al COVID-19. Dopo aver a lungo sottovalutato la pandemia, deridendo quei Paesi in lockdown e minimizzando la portata dell’allarme, Bolsonaro ha stretto mani, abbracciato sconosciuti e fatto comizi in tutto il Brasile senza mai indossare mascherine.

Ebbene secondo La Folha de São Paulo, quotidiano di San Paolo, il presidente ha deriso chi indossava mascherine, prima di scoprire la propria positività al Coronavirus. A suo dire, infatti, quel tipo di protezione è “coisa de viado”. Ovvero “cosa da fr*ci”. La comunità LGBT brasiliana è nuovamente esplosa contro il presidente ultracattolico, da anni orgogliosamente e dichiaratamente omofobo. Thiago Amparo, professore di giurisprudenza ed editorialista, ha replicato con durezza a Bolsonaro, terremotando Twitter: “Presidente, un giorno un fr*cio, proprio come me e molti altri, siederà sulla sedia presidenziale, e sarà un presidente infinitamente migliore di lei”.



Per Bolsonaro nulla di nuovo, visto e considerato che ha costruito una carriera politica sul suo odio nei nostri confronti. Nel 2011, in un’intervista a Playboy, dichiarò: “Sarei incapace di amare un figlio gay”, suggerendo che preferirebbe avere un figlio morto che omosessuale. Nel 2018, in un’altra intervista, Bolsonaro gettò serenamente la maschera: “Sì, sono omofobo e ne vado molto orgoglioso”. L’anno scorso, Bolsonaro ha tuonato contro l’eventualità di trasformare il Brasile in un “paradiso del turismo gay”.