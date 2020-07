Bolsonaro positivo al Coronavirus, è ufficiale

Dopo il falso allarme di marzo e i rumor dei giorni scorsi, l’ufficialità. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al test del Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso discusso presidente nel corso di un’intervista.

Il Coronavirus ha letteralmente spopolato in Brasile, con oltre 1.6 milioni di contagi e 65.556 vittime ufficiali. Colpa anche dello stesso Bolsonaro, che ha a lungo minimizzato la pandemia, prima negandola e infine fingendo che fosse poca cosa. Dopo aver girato in lungo e in largo senza mascherina, il 65enne Bolsonaro ha ceduto al Covid-19. Nei giorni scorsi aveva annunciato di avere i ‘sintomi’ da Coronavirus, con annessa febbre alta. Ora l’ufficialità della positività. Si tratta del 2° leader mondiale ad aver contratto il Coronavirus dopo Boris Johnson, proprio come lui inizialmente negazionista nei confronti della pandemia.

Acerrimo nemico della comunità LGBT e fervente cattolico, Bolsonaro ha spesso dato fuoco alle braci dell’omotransfobia brasiliana, incitando all’odio (“preferirei avere un figlio morto piuttosto che un figlio gay”) e alla violenza nei confronti delle persone LGBT. Nel marzo scorso, quando la pandemia era già esplosa in tutto il mondo, Bolsonaro parlava così: “In Italia tanti morti da Coronavirus perché è un Paese di vecchietti. Credo che ci sia un elemento di fantasia o di finzione. La situazione non è così grave come i media la descrivono“.