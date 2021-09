Abbandonato dagli amici dopo il coming out, 12enne viene festeggiato da decine di sconosciuti

2 minuti di lettura

Quando il dodicenne Brody Neville ha fatto coming out all’inizio di quest’anno, la maggior parte dei suoi amici l’ha abbandonato, scaricato, come se fosse spazzatura. Per questo motivo in vista del suo compleanno, sua madre, Leah O’Donnell, ha lanciato un dolcissimo messaggio social.

Qualcuno della comunità sarebbe disposto a partecipare a una festa in suo onore, nel parco, mostrando così un po’ di sostegno ad un bambino che potrebbe averne bisogno?

“Come alcuni di voi sanno, ha dichiarato la propria omosessualità questa primavera e da allora ha perso molti amici, sia a scuola che nella nostra comunità“, ha scritto la donna su Facebook. “Mentre parla del suo compleanno e di cosa vorrebbe fare, si sente abbattuto perché ha solo due amiche, entrambe ragazze. Il padre di una delle ragazze è contro tutto ciò che sia LGBTQ, quindi non le permette di uscire molto spesso, mentre con l’altra ragazza non possiamo metterci in contatto“.

“Non piaccio più a nessuno ora che sanno che sono gay“, ha confessato l’adolescente alla madre, che ha così chiesto aiuto. “Spero che alcuni di voi possano passare per fargli gli auguri di compleanno e supportare il mio dolce ometto. So che potrebbe davvero essergli utile.”

Mamma Leah non poteva certo immaginare che dozzine di persone si sarebbero presentate per aiutare Brody a celebrare il suo grande giorno, con tanto di spettacolo drag improvvisato da una troupe di artisti locali. Il giovanotto è stato colto di sorpresa, ammettendo che pensava fosse solo una folla in attesa del camioncino dei gelati. “Grazie a tutti, questo è il giorno più bello della mia vita“, ha detto emozionato ai presenti con un sorriso gigantesco.