Caccia all’Omo, arriva in libreria l’inchiesta di Simone Alliva sull’Italia omofoba: la nostra intervista

La tua inchiesta esce nel pieno di un dibattito politico sulla legge contro l’OmoBiTransLesbofobia, che noi tutti attendiamo da decenni. L’impressione è che questo treno, nel caso in cui dovesse sfuggirci, rischierebbe di non passare più per chissà quanti anni. Eppure c’è chi ancora grida alla legge liberticida e censoria, alimentando disinformazione. Come replicare a costoro che si muovono a testuggine per smontarla mediaticamente, come far capire agli italiani, possibilmente con semplicità, l’urgenza e l’effettiva validità di una simile legge.

Non è un’impressione, temo sia la realtà dei fatti. E vedo questa consapevolezza anche negli occhi parlamentari: c’è chi cerca di accelerare e chi di mettere una pietra tombale sulla legge. I temi degli oppositori sono ridicoli e vecchi di 30 anni. E non hanno fondamenta. Lo abbiamo raccontato su L’Espresso pubblicando in anteprima la legge. Che spero non cambi di una virgola. Durante la discussione sulle unioni civili parlavano di gender e del declino della famiglia naturale e invece è ancora lì. Sono passati 4 anni. Adesso parlano di legge liberticida. Io penso che per far capire l’importanza della questione non ha senso raccontare soltanto la parte penale. Bisogna far capire che questa è una legge che oltre a segnare una strada potrebbe tracciarla: con le case rifugio, con i corsi anti-bullismo e così via. Punta a creare una società che tollera di meno e accetta di più. Per far passare questo messaggio però serve uscire allo scoperto, raccontarsi, illuminare le vite di chi è passato attraverso violenza omotransfobica e si è visto rubare qualcosa. Questo è un disegno di legge molto semplice che porta l’ordinamento giuridico a riconoscere orientamento sessuale e identità di genere come aspetti della personalità degni di particolare considerazione e protezione. Come spiego nel libro è in atto un conflitto dentro questo paese. Non vederlo e non porre rimedio oggi, dentro questo tempo, è un errore che pagheremo per decenni.

Anche i media tradizionali e ‘generalisti’, da questo punto di vista, probabilmente non aiutano, perché si parla poco e male di una problematica che coinvolge ogni giorno centinaia di cittadini. Come far cambiare loro passo.

L’informazione ha una responsabilità enorme. Ma perché non ci sono gli strumenti per capire. I corsi di formazione per giornalisti aiutano ma non bastano. Nel libro scrivo che l’informazione è corrotta nel senso etimologico: contaminata, guastata. La responsabilità verso il lettore è diventato un bene molto residuale. L’informazione di oggi, soprattutto per quanto riguarda le tematiche LGBT raramente riesce a trovare una ragionevolezza, il motivo è semplice: non racconta mai niente che riguarda la vita degli altri. Ci sono dei motivi se i giornali vendono nel complesso pochissime copie, credo che quello principale sia il una perdita di contatto generale con la realtà in un circo di editorialisti che si spendono per educare il lettore su romanzieri morti e guerre mondiali mai davvero metabolizzate, in pagine piene di retroscena inaffidabili che oscurano la scena. Poi c’è in Italia un problema su come la stampa tratta le questioni lgbt. E non è solo di linguaggio. Certo, soprattutto di linguaggio ma non solo. Quasi come se fosse un genere che sta tra il gossip e le note di colore. Invece è cronaca, giornalismo. Si potrebbe fare tanto. All’estero i giornali del settore vendono moltissimo, nascono di nuovi. Giornali di carta. Da noi chiudono. Ed è sempre più difficile. Ed è sicuramente un pericolo per il tempo che verrà.



C’è anche la comunità LGBT, in questo calderone, che a 4 anni dalle unioni civili faticosamente raggiunte tra compromessi e dolorose rinunce non sembrerebbe pronta all’immancabile e ormai prossima battaglia parlamentare e mediatica. Le stesse associazioni LGBT parrebbero andare un po’ in ordine sparso. Pura e semplice disillusione, sottovalutazione del rischio o cos’altro.

Io parlerei più di movimento. La comunità è un vento gentile che negli anni ha rivoluzionato questo paese. Ma è appunto un vento. Ed è compito del navigatore (quindi delle associazioni) di sfruttarlo per portare la barca verso nuovi orizzonti. Ma il navigatore forse è un po’ distratto in questo momento. Io non sono un militante. Sono solo un giornalista e basta. Il mio compito è quello di informare. Non tocca a me organizzare piazze, sit-in, suggerire strategie. Però da osservatore noto che si è rotto un incantesimo dentro il movimento. Non ho visto la stessa agitazione e passione che ho visto durante la discussione sulle unioni civili. C’erano piazze, sit-in già prima che il ddl uscisse dalla commissione. Ed è vero: affrontiamo tutti gli effetti di una pandemia mondiale, l’economia al collasso ha reso incerto il futuro di chiunque. Eppure spero nell’originalità e nella forza di un movimento che riesce davvero a fare battaglie di civiltà e a vincerle, ogni tanto. Che negli anni ha portato a casa molto. Non è mai merito della politica. Mi sento male quando leggo che dobbiamo ringraziare il governo Alfano-Renzi per le Unioni Civili. Non bisogna mai ringraziare nessuno politico o partito (figuriamoci corrente) per una legge di uguaglianza. L’unico grazie va alle persone Lgbt e a chi lotta su lotta, articolo su articolo, pride su pride, discriminazione su discriminazione, offesa su offesa e tanti schiaffi in faccia, alla fine ha cambiato la società. Prima si pensava alle coppie. Adesso la partita in gioco è più delicata. Bisogna pensare al futuro. Ai giovani che vivono ancora oggi un inferno di offese, schiaffi, pugni, che sopravvivono a terapie riparative e che ogni giorno si sentono sbagliati. Sostenere questa legge è un modo per respingere al mittente quelle umilianti stronzate che hanno ferito l’adolescenza di molti e che stanno distruggendo le nuove generazioni. Questo paese è su un crinale sottile. Non vorrei che per fare una legge servisse un Matthew Shepard italiano come è successo in America. E comunque anche lì ci hanno messo quasi 20 anni.

Se all’estero, vedi Regno Unito, USA e Brasile, il populismo a trazione sovranista parrebbe in fase calante dopo aver raggiunto inaspettate vette con clamorosi trionfi elettorali, in Italia il picco sembrerebbe dover ancora arrivare. Il duo Salvini-Meloni, sondaggi alla mano, parrebbe difficilmente battibile. Quanto e perché dovremmo preoccuparci.