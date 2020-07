“Se sei un omofobo c’è qualcosa che non va”, la canzoncina spopola su TikTok – il video è virale

Oltre 250.000 visualizzazioni in 24 ore. Su TikTok ha fatto furore un video caricato da Fabio Marzo, dal titolo inequivocabile: “Simpatica canzoncina per gli omofobi”.

Sulle note di Mary Poppins, rivisitate con qualche volgarità al loro interno, Fabio ‘canta’:

Mi chiedo perché mai ti rode il cu*o se qualcuno c’ha, le stesse tue identiche libertà. E che sia etero o sia gay, puoi farti i ca*zi tuoi, vedrai che a Dio non interesserà. Se tu sei un omofobo c’è qualcosa che non va, e intendo proprio qua, te devi fa curà. Trova un bravo psicologo e la pillola va giù, e non rompi il ca*zo più.

In un giorno appena, come detto, boom di views, oltre 2000 commenti e più di 50.000 like.