Captain America è gay e attivista LGBT, arriva il nuvo fumetto Marvel

Se la DC Comics ha annunciato un numero speciale Pride di giugno, con tutti i propri supereroi LGBT insieme appassionatamente per la prima volta, Marvel Comics ha prontamente replicato con un annuncio clamoroso. Per gli 80 anni di Captain America, al cinema interpretato da Chris Evans, arriverà una nuova miniserie dal titolo The United States of Captain America, con il protagonista paladino dei diritti LGBT.

Il primo numero uscirà a giugno, Pride Month d’America, con l’inedito personaggio di Aaron Fisher omosessuale dichiarato e nuovo Captain America. Ideato da Joshua Trujillo e Jan Bazaldu, questo nuovo supereroe, che si riunirà ai vecchi Captain America Steve Rodgers, Bucky Barnes, Sam Wilson e John Walker, non è altro che “un adolescente senza paura che si è fatto avanti per proteggere i compagni in fuga e senza dimora“.

“Aaron è ispirato agli eroi della comunità queer: attivisti, leader e persone comuni, che spingono ogni giorno per avere una vita migliore. Lui rappresenta gli oppressi e i dimenticati. Spero che il suo debutto venga ricordato dai lettori e sia d’ispirazione per la prossima generazione di eroi“, ha precisato Joshua Trujillo, uno degli sceneggiatori della miniserie.

“Voglio ringraziare moltissimo Alanna Smith e Joshua Trujillo per avermi chiesto di creare Aaron. Mi è piaciuto molto ideare il suo design e, come persona transgender, sono felice di poter presentare un personaggio apertamente gay che ammira Captain America e combatte contro il male per aiutare coloro che sono quasi invisibili per la società. Mentre lo disegnavo, ho pensato che Cap combatte contro esseri super-potenti e salva quasi sempre il mondo, ma Aaron aiuta chi cammina da solo per strada con i problemi che deve affrontare ogni giorno. Spero che alle persone piaccia il risultato finale!“, ha proseguito il disegnatore Jan Bazaldu.

L’annuncio arriva mentre la Marvel continua ad affrontare aspre critiche per la mancanza di rappresentanza LGBTQ tra i personaggi dei suoi film e serie tv. Sebbene i fumetti Marvel abbiano personaggi queer da decenni, la mancanza di personaggi LGBT nei film dei Marvel Studios ha suscitato non poche polemiche tra i fan. Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha più volte promesso che i personaggi gay e transgender appariranno presto nelle prossime produzioni Marvel, a partire dall’atteso The Eternals, che avrà al suo interno il primo supereroe dichiaratamente gay della storia cinematografica.