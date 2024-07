Caterina Forza, chi è l’attrice che interpreta “Nina” in “Prisma”?

5 min. di lettura

Caterina Forza – fidatevi di noi!, ndr. – è una delle attrici emergenti più promettenti del panorama italiano.

Con una passione travolgente e un talento che sembra portarsi dietro inconsapevolmente dalla nascita, questa giovane artista ha conquistato rapidamente l’attenzione del pubblico e della critica.

La sua carriera, infatti, seppur agli inizi, è già costellata di importanti successi, inclusa la sua acclamata interpretazione nella serie Prime Video “Prisma” dove veste i panni di “Nina”, una ragazza lesbica alle prese con la propria adolescenza.

Ma cosa sappiamo di lei, della sua carriera e della vita privata?

Scopriamolo insieme!

Caterina Forza: vita privata

Nata ad aprile del 1999 a Roma, Caterina Forza è una giovane e promettente attrice del panorama cinematografico italiano.

A sei anni, come raccontato da lei stessa ai colleghi di The Wom, ha cominciato a studiare pianoforte e a frequentare le classi di danza. Durante le scuole medie si è avvicinata anche alla musica, trasformandola in una passione che la guida ancora oggi. Al liceo, infatti, ha iniziato a scrivere e pubblicare le sue prime canzoni, tanto da aver provato a spiccare il volo come cantante partecipando ad X Factor 2017.

Nel 2018 si è diplomata presso il Liceo Linguistico Virgilio di Roma e nel 2019 ha frequentato un semestre al London College of Creative Media, prima di tornare in Italia – a Roma – per studiare recitazione e soprattutto la storia del cinema, al DAMS. Attualmente è seguita da MariaLuce Bianchi. Ama il suo lavoro, ma spesso teme per il suo futuro.

In una recente intervista, infatti, Caterina ha raccontato di soffrire sin da piccola di ansia: “Soffro molto d’ansia, in generale. I primi attacchi sono arrivati quando ancora frequentavo le scuole elementari: mi terrorizza l’ignoto in qualsiasi sua forma. E, ovviamente, il futuro è molto legato all’ignoto: è un’incognita che non ti porta mai a sapere cosa accadrà domani. Ho quindi paura di quello che potrebbe accadermi a livello personale ma anche di quello che ne sarà di noi giovani in questo particolare momento storico“.

Inoltre, Caterina ha raccontato di essere una persona molto empatica e dunque di emozionarsi facilmente: “Se vedo una coppia di anziani per strada che camminano mano nella mano, scoppio a piangere fino a rasentare l’imbarazzo. Non nascondo di piangere molte volte al giorno per cose che ogli occhi degli altri possono apparire insignificanti“.

Attualmente, al ruolo di attrice affianca quello da baby-sitter: “Quello dell’attore non è un mestiere la cui paga di permette di mantenerti e affrontare ogni spesa. Gli amici pensano che io abbia svoltato e che quando dico di no alle uscite sia perché me la tiri: in realtà, è perché sono occupata come babysitter e quando lo dico tutti si stupiscono… la gente crede che per fare un film o una serie tv ti riempiano di milioni di euro (ride, ndr)!“, ha raccontato sempre ai colleghi di The Wom.

Caterina Forza: carriera

Caterina ha fatto il suo esordio al cinema nel 2021 interpretando il ruolo di Adele nel film “3/19” diretto da Silvio Soldini, al fianco di Kasia Smutniak.

La sua passione per la recitazione, però, è nata quando era ancora una bambina. Il padre, infatti, lavorava nel settore e a lei capitava spesso di passare a trovarlo, entrando di fatto in contatto con questo mondo magico:

“Il primo approccio con la recitazione è stato alle medie: ho fatto un corso di musical in inglese e francese, poi crescendo ho scelto il canto. Il mio sogno dopo il liceo era studiare le Performing arts all’estero. Sono andata a Londra a studiare musica e canto. Dopo un anno e mezzo, però, mi sono resa conto che non mi bastava. Sono tornata a Roma e ho iniziato a studiare recitazione seriamente. Mi sono anche iscritta al Dams per studiare Storia del cinema“, ha raccontato ai colleghi di Donna Moderna. “L’amore vero e proprio [per la recitazione, ndr.] è scattato nel momento in cui, crescendo, ho cominciato a selezionare ciò che guardavo: non mi bastavano più i prodotti iper commerciali, cercavo storie che mi sconvolgessero, emozionassero e cambiassero punto di vista sulle cose. Ed è stato allora che ho capito di voler diventare come gli attori che vedevo, in grado di far provare emozioni e suscitare pensieri anche con una sola scena“, ha aggiunto sulle pagine di The Wom.

La sua prima esperienza sul set, però, risale al 2016 quando è stata scelta come attrice per la serie tv “Romanzo famigliare” di Francesca Archibugi.

Nel 2021 ha fatto il suo esordio al cinema e contemporaneamente ha vestito i panni di “Nina” nella serie tv “Prisma”, firmata Prime Video, che esplora le vite di un gruppo di adolescenti alle prese con la scoperta del sé, della propria identità e della sessualità.

Da sempre appassionata di musica, Caterina ha partecipato all’undicesima edizione di X Factor Italia, senza però riuscire ad accedere ai Live. In una recente intervista, però, ha dichiarato di non aver mai sognato di fare la cantante come lavoro: “Fin da bambina il mio primo amore è sempre stata la musica, ma non l’ho mai sognato come un lavoro, è una passione che coltivo per me” (Vogue Italia, ndr.).

Attualmente conta più di 15 mila follower su Instagram, dove tende a condividere momenti tratti dalla propria quotidianità ma anche dai set nei quali si trova ad esprimere il proprio estro artistico.

Caterina Forza è “Nina” in “Prisma”

L’amica del cuore solida, risolta, sempre pronta a dare una mano, prende in mano la propria vita ed evolve nel personaggio che sposta in alto l’asticella. Da comprimaria ad assoluta protagonista, animata superbamente da Caterina Forza con toni tenui, profondi e potenti, in “Prisma” Nina regala un’evoluzione sentimentale al limite della sfida con sé stessə e con la realtà assediata da stereotipi e pregiudizi.

Caterina, infatti, grazie al suo personaggio, tiene insieme ciò che è stato della nostra vita, e che pare ormai troppo poco per ciò che siamo qui e ora, per condurci verso l’ignoto fuoco dell’attrazione. Difatti, il suo ruolo come ragazza lesbica contribuisce a spalancare le finestre su un tema ancora troppo poco esplorato dai media italiani.

